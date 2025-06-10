Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya IMF yetkilileri Suriye'yi ziyaret etti | Dış Haberler

        IMF yetkilileri Suriye'yi ziyaret etti

        Uluslararası Para Fonu (IMF) yetkilileri, Suriye'nin ekonomik ve finansal durumunu değerlendirmek için ülkeye bir ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 21:37 Güncelleme: 10.06.2025 - 21:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        IMF'den Suriye'ye ziyaret
        ABONE OL
        ABONE OL

        Uluslararası Para Fonu (IMF) yetkilileri, Suriye'deki ekonomik ve finansal koşulları değerlendirmek, politika önceliklerini görüşmek ve ekonomik politikaların oluşturulması ile uygulanmasına yardımcı olmak amacıyla kapasite geliştirmeye yönelik bir yol haritası hazırlamak için ülkeye bir ziyaret gerçekleştirdi.

        Fondan yapılan açıklamada, Ron van Rooden liderliğindeki IMF heyetinin 1-5 Haziran'da Şam'ı ziyaret ettiği aktarıldı.

        IMF heyetinin 2009'dan bu yana ilk kez Suriye'yi ziyaret ettiği belirtilen açıklamada, söz konusu ziyaretle ülkedeki ekonomik ve finansal koşulların değerlendirilmesi, yetkililerin politika önceliklerinin görüşülmesi ve ekonomik politikaların oluşturulması ile uygulanmasına yardımcı olmak için kapasite geliştirmeye yönelik bir yol haritasının hazırlanmasının amaçlandığı kaydedildi.

        REKLAM

        Açıklamada, Suriyeli yetkililerin ülke ekonomisini yeniden ayağa kaldırmaya kararlı olduğu vurgulanarak, kısa vadede sağlam maliye ve para politikalarının izlenmesi yoluyla kamu güveninin ve makroekonomik istikrarın yeniden sağlanması ve özel sektörün ülkenin kalkınma ve büyümesinde öncü rol üstlenebilmesi için uygun koşulların yaratılmasının önem taşıdığı ifade edildi.

        Suriye'nin önemli ölçüde uluslararası yardıma ihtiyacı olacak

        Suriye'nin, ekonomisini iyileştirmek, acil insani ihtiyaçları karşılamak ve temel kurumlar ile altyapıyı yeniden inşa etmek için önemli ölçüde uluslararası yardıma ihtiyacı olacağı belirtilen açıklamada, bunun sadece uygun koşullu mali desteği değil aynı zamanda kapsamlı kapasite geliştirme yardımlarını da içerdiği aktarıldı.

        IMF heyetine liderlik eden Rooden'ın değerlendirmelerine de yer verilen açıklamada, Suriye'nin yıllarca süren çatışmaların ardından büyük zorluklarla karşı karşıya olduğu belirtildi.

        Açıklamada, yaklaşık 6 milyon kişinin çoğunluğu komşu ülkelere olmak üzere ülkeden kaçtığı ve 7 milyon kişinin de ülke içinde yerinden edildiği anımsatılarak, üretimin düştüğü, reel gelirlerin keskin bir şekilde gerilediği ve yoksulluğun yüksek olduğu kaydedildi.

        Sürdürülebilir bir ekonomik toparlanmanın sağlanması aciliyet taşıyor

        Devlet kurumlarının zayıfladığı, temel hizmetlerin sekteye uğradığı ve ülkenin altyapısının büyük bir kısmının hasar gördüğü veya yok edildiği belirtilen açıklamada, insani ve yeniden yapılanma ihtiyaçlarının çok büyük olduğu aktarıldı.

        Açıklamada, sürdürülebilir bir ekonomik toparlanmanın sağlanmasının büyük bir aciliyet taşıdığı ifade edildi.

        IMF misyonunun fonun Suriye'yi destekleme taahhüdünü yeniden teyit ettiği vurgulanan açıklamada, fon yetkililerinin, özellikle maliye bakanlığı, merkez bankası ve istatistik kurumu olmak üzere temel ekonomik kurumlar için politika ve kapasite geliştirme öncelikleri için ayrıntılı bir yol haritası geliştirdiği kaydedildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Greta Thunberg İsrail'den sınırdışı edildi
        Greta Thunberg İsrail'den sınırdışı edildi
        Ferdi Zeyrek'e veda! Cenazesi belediyeye getirildi
        Ferdi Zeyrek'e veda! Cenazesi belediyeye getirildi
        Karnında ağrı hissetti! Baktığında kan gördü! Gerçek röntgende belli oldu!
        Karnında ağrı hissetti! Baktığında kan gördü! Gerçek röntgende belli oldu!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın Sane yarışı!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın Sane yarışı!
        Trump'tan Los Angeles'a 2 bin ulusal muhafız
        Trump'tan Los Angeles'a 2 bin ulusal muhafız
        İşte Montella'nın Meksika 11'i!
        İşte Montella'nın Meksika 11'i!
        'Merdiven altı' zayıflama iğnelerindeki kontrolsüz tehlike
        'Merdiven altı' zayıflama iğnelerindeki kontrolsüz tehlike
        En iyiler seçildi... Türk kahvaltısı birinci!
        En iyiler seçildi... Türk kahvaltısı birinci!
        Moldova'dan getirilen kaçak içki can aldı!
        Moldova'dan getirilen kaçak içki can aldı!
        Karaciğeri temizleyen 5 yiyecek!
        Karaciğeri temizleyen 5 yiyecek!
        Tatilciler dikkat! Yargıtay'dan emsal paket tur ücreti kararı!
        Tatilciler dikkat! Yargıtay'dan emsal paket tur ücreti kararı!
        TikTok'ta cilt bakım tuzağına dikkat!
        TikTok'ta cilt bakım tuzağına dikkat!
        Muslera yerine 5 aday!
        Muslera yerine 5 aday!
        Karı koca çift ve 3 kardeş... Artık yoklar!
        Karı koca çift ve 3 kardeş... Artık yoklar!
        İsmiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor
        İsmiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor
        Doğa yürüyüşüne çıktı... Çobanlar kurtardı! Ölümün pençesinde!
        Doğa yürüyüşüne çıktı... Çobanlar kurtardı! Ölümün pençesinde!
        "Ayrılmamız dert değil"
        "Ayrılmamız dert değil"
        Semih Kılıçsoy'un gözü görüşmelerde!
        Semih Kılıçsoy'un gözü görüşmelerde!
        Haftada üç gün, 12 dakika!
        Haftada üç gün, 12 dakika!
        Trump: İç savaş istemiyorum
        Trump: İç savaş istemiyorum
        Habertürk Anasayfa