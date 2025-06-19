İmamoğlu'nun avukatı tutuklandı

“Yolsuzluk” soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Avukatı Mehmet Pehlivan, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan Adem Soytekin ve Servet Yıldırım’ın beyanları doğrultusunda hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere savcılığa çağrıldı. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre savcılıkta avukatlık kanunu gereği Adalet Bakanlığı’ndan soruşturma izni istenmediği için ifade vermeyi reddetti. Savcı “suç örgütü üyeliği” suçlamasıyla Pehlivan’ın tutuklanmasını talep etti. Avukat Mehmet Pehlivan Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

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SOYTEKİN VE YILDIRIM’IN İDDİALARI

Savcının Mehmet Pehlivan’ın tutuklanmasını istediği sevk yazısında, İBB’ye yönelik “yolsuzluk” soruşturması kapsamında şüpheli olan Servet Yıldırım'ın etkin pişmanlık kapsamında 2 Haziran 2025’te verdiği ifadesinde ve yine aynı dosyada şüpheli olan Adem Soytekin’in etkin pişmanlık kapsamında 16 Haziran 2025’te 16 saat verdiği ifadesinde Mehmet Pehlivan ile ilgili “örgüt kapsamında hareket ettiği” iddialarında bulundukları ileri sürüldü.

SAVCI: AVUKAT İFADELERE ULAŞMAYI AMAÇLADI Sevk yazısına göre, bu etkin pişmanlık ifadelerinde ayrıca Avukat Mehmet Pehlivan’ın, 19 Mart 2025 tarihi öncesinde hakkında soruşturma yürütülen şüpheli isimlerin gözaltı ve sonraki süreçlerde soruşturma sürecini takip edecek avukatların kim olduğu hususunda planlama yaptığı iddia edildi. Bu şekilde ifadesi alınan kişilerin ifadelerine ulaşmayı amaçladığı, halihazırda dosya kapsamında tutuklu bulunan şüphelilerin avukatlarını örgüt faaliyetleri kapsamında organize ettiği ileri sürüldü. Ayrıca dosya kapsamında ifade vermek isteyen tutuklu şüphelilere baskı yaptığı ve kontrolündeki avukatları şüphelilerin bulunduğu cezaevlerine yönlendirdiği iddia edildi. Şüphelilerle görüşen bu avukatların şahısların konuşmamaları yönünde telkin ve baskılarda bulunduğu iddia edildi. SAVCI: PEHLİVAN ÖNEMLİ KONUMDA Savcı, “örgütün çözülmemesine yönelik eylemelerde bulunduğu, dikkate alındığında şüphelinin suç örgütü içerisinde önemli bir konumda bulunduğu, örgütün dağılmaması ve çözülmemesi maksadıyla hareket ettiği, bu nedenle suç örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olduğu hususunda somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesi bulunduğu, şüphelinin delilleri karartma, dışarıda bulunan şüphelilere, tanıklara baskı yapacağı hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin bulunduğu dikkate alınarak” ifadeleriyle “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçundan Pehlivan’ın tutuklanmasını talep etti.

Pehlivan sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı. PEHLİVAN'IN HAKİMLİK İFADESİNE ULAŞILDI Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın, ‘yolsuzluk' soruşturması kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 2 şüphelinin verdiği ifadeler gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından, Sulh Ceza Hakimliği'ne verdiği ifadeye ulaşıldı. 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan bazı şüphelilerin ifadelerindeki iddialara ilişkin yürütülen soruşturmada savcılıkta ifadeye çağrıldı. Pehlivan savcılıkta, avukatlık kanunu gereği, Adalet Bakanlığından soruşturma iznin alınması gerektiğini söyleyerek ifade vermemişti. Pehlivan, 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' suçundan 'tutuklama' talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiş, işlemleri tamamlanan Pehlivan, 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Öte yandan Pehlivan'ın Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde yaptığı savunmasına ulaşıldı. Savunmasında, "Hiç gerçekleştirmediğim bir telefon görüşmesi üzerinden ‘tehditvari' konuştuğum yönünde bir iftira ile karşı karşıyayım" ifadelerini kullanan Pehlivan, "Adem Soytekin'in hakkımdaki iddiaları tümüyle gerçek dışıdır. Sözde 2 ayrı toplantı, biri hukuk bürosunda, diğeri İmamoğlu'nun evinde yaptığım iddia etmiş. Bu toplantılardan birinin amacı olarak da söz konusu soruşturma kapsamında kendisine avukatlık yapacak hukuk bürosunu benim ayarladığımı ileri sürmüş. Bu iddia akıl ve mantık dışıdır. Hukuk Bürosu bildiğim kadarıyla zaten Adem Soytekin'in 10 yılı aşkın süredir avukatlığını yapmaktadır. Var olan bir hukuki ilişkiyi benim kurmuş olmam fiilen ve mantıken imkansızıdır. Soytekin, 19 Mart'tan önce gerçekleştirdiğini iddia ettiği hayal ürünü toplantıda, onunla konuştuktan sonra Ali Nuhoğlu hakkında tedbir kararı verildiğini söylediğimi ileri sürmüştür. Oysa, Nuhoğlu hakkında tedbir kararı 19 Mart'tan sonra verildiği basına yansımıştır" dedi.

ÖZEL'DEN TEPKİ: AVUKATIN GIRTLAĞINA ÇÖKEN ANLAYIŞI MİLLETİMİZE ŞİKAYET EDİYORUM CHP Genel Başkanı Özel, Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın tutuklanmasına sosyal medya hesabından paylaştığı video ile tepki gösterdi. Özel, "Türkiye’yi orta çağ karanlığına götürüp, savunma hakkına saldırdılar. Algıları çökmesin diye avukatın gırtlağına çöken anlayışı milletimize şikayet ediyorum. Yazıklar olsun" notuyla paylaştığı videoda "Bugün 19 Mart Darbesi’nin üçüncü ayı ve üçüncü ayın sonunda bu da oldu. Biraz önce Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’ı tutukladılar. Normalde sorguya bile alamazlar, Adalet Bakanlığı’nın izni gerekiyor. Bunu hatırlattı, tutuklamaya sevk ettiler ardından tutukladılar. Oysa ki bir avukatın nasıl yargılanacağı açık açık yazıyor. Mehmet Pehlivan savunduğu kişiyi savunduğu için cezaevine koyuyorlar. Onun görevi Ekrem İmamoğlu’nu savunmak. Ne yapmış? Güya itirafçı ifadelerini elde etmeye çalışmış. İtirafçı ifadelerini yandaş kanallar çarşaf çarşaf yayınlarken suç yok ama hangi iftiralara muhatap olduklarını öğrenmeye çalışan Mehmet Pehlivan’ı içeri atıyorlar” dedi. 19 Mart Darbesi’nin 3’üncü ayında bu da oldu!



Ekrem Başkanımızın avukatı Mehmet Pehlivan’ı, müvekkilini savunduğu için tutukladılar.



Türkiye’yi orta çağ karanlığına götürüp, savunma hakkına saldırdılar.



Algıları çökmesin diye avukatın gırtlağına çöken anlayışı milletimize… pic.twitter.com/OgZhhsO33m — Özgür Özel (@eczozgurozel) June 19, 2025 "BÖYLE KUMPAS MI OLUR" İddiaları nasıl çürüteceğini bilen avukatın tutuklandığını belirten Özel, “Mehmet Pehlivan olmasaydı, Ekrem İmamoğlu'nun 100 liralık bir arsayı 2 liraya aldığına, 98 liranın rüşvet olduğuna herkesi inandıracaklardı. Mehmet Pehlivan, 98 lira için kredi kullanıldığını, 2 liranın kapora olduğunu ispatlayan avukat. 'İlk kez MASAK yalana bulaştı' dedi. Sonra da 'Yapay zeka hata yapıyor dediler' dedi. MASAK raporunun yüzde 70'inin yalan ve yanlış olduğunu ispatlamıştı. Suçüstü yakalandıklarını, Mehmet Pehlivan'ın son MASAK raporunun foyasını ortaya çıkaracağını öğrendikleri an alıp içeri attılar. Böyle kumpas mı olur? Böyle zulüm mü olur? Bir kişinin avukatını içeri atmak ne demektir? Avukatlık faaliyeti suç olabilir mi? Savunma hakkını yok sayan hakimler, aynı hukuk fakültelerinde okumadınız mı? İnanmak mümkün değil. Kişiyi iyi savunan avukatı, delilleri çökerttiklerini fark ettikleri anda, yaratmaya çalıştıkları algı çökmesin diye, avukatın gırtlağına çöken, onu Silivri'ye tıkan anlayışı bütün milletimize şikayet ediyorum. Yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.