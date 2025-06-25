İmamoğlu'nun 'savcılara hakaret' davasında duruşma tarihi belli oldu
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında 'Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' suçundan hazırlanan iddianame kabul edilmişti. İmamoğlu, 22 Ekim'de hakim karşısına çıkacak
Görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 'Kent Uzlaşısı' soruşturmasını yürüten iki savcıya yönelik sözleri nedeniyle 'Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' suçundan başlatılan soruşturma tamamlandı.
DHA'nın haberine göre İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis talep edilen iddianame, gönderildiği İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Ekrem İmamoğlu 22 Ekim'de hakim karşısına çıkacak.