İmamoğlu: İstanbul'u hep birlikte depreme hazırlamalıyız

İstanbul'un Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ev sahipliğinde "Şişli Çalışıyor İstanbul Güçleniyor" programı düzenlendi. Programa Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Program kapsamında Şişli AKOM’un temeli atıldı. Ardından İzzet Paşa Mahallesi’ndeki Kent Lokantası açılışı gerçekleşti. Açılışa katılan İmamoğlu, vatandaşlara yemek dağıttı.

REKLAM advertisement1 Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden beri yakın çalıştıklarını belirten İmamoğlu, "Şişli Belediyesi, ‘200 Günde 100 Proje’ kavramıyla hızlı bir giriş yaptı, Şişli'ye değer katan projeleri ortaya koydu. Şimdi de ‘Şişli Çalışıyor, İstanbul Güçleniyor’ mottosuyla hizmet maratonuna devam ediyor" dedi.

REKLAM "ÇABALARIMIZ ARTARAK DEVAM EDECEK" İstanbul’un 39 ilçe belediyesi ile koordineli çalışma gayretinde olduklarını vurgulayan İmamoğlu, “Bu bakış açısıyla, İBB olarak, bizim yaptıklarımızın yanı sıra, İstanbul ilçelerinin yaptıklarının da pozitif bir biçimde hayata yansıması, elbette İstanbul'un gücüne güç katıyor. Bizim baktığımız çerçeve net olarak bu. Bu anlamda, İstanbul için ortak vizyonla, uyum ve iş birliği içerisinde çalışmalarımız ve İstanbul'a daha iyi hizmet sunabilme çabalarımız, hiçbir zaman eksilmeden, azalmadan, artarak devam edecek” dedi.

"DAYANIŞMA RUHUNU İSTANBUL'DA YAŞIYOR VE YAŞATIYORUZ" "Bunu yaptığımızda da tüm engelleme çabalarını açıkçası birlik, beraberlik ve dayanışma ruhumuzla aşmamız da kolaylaşıyor" diyen İmamoğlu, "Biz, bu yönüyle, belki de uzun yıllardır milletin unuttuğu dayanışma ruhunu, kurumsal anlamda en üst seviyeye taşıma gayretini ortaya konan bir dönemi de İstanbul'da yaşıyor ve yaşatıyoruz. Ama bir yanıyla Türkiye'ye de yaşatıyoruz. İşte tam da bu yönüyle, Başkanımızın Şişli Belediyemizde yürüttüğü bu ruhu bizimle birleştirerek, güçlü iş birlikleri yapması yönü beni çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'U AFETLERE DİRENÇLİ HALE GETİRMELİYİZ" Deprem ve kentsel dönüşümün de bu kapsamda ele alınması gerektiğini vurgulayan İmamoğlu, “Sadece belediyeler arasında değil, tüm kamu kurumları arasında, merkezi yönetimle, merkezi yönetimin İstanbul'da bulunan birimleriyle. Bunun adı valilik olabilir, kaymakamlık olabilir, farklı bakanlıkların temsilcisi birimler olabilir. Aynı zamanda hemşerilerimizle, STK'larla, şirketlerle tüm paydaşların seferberlik içerisinde birlikte hareket etmesiyle sorunların çözüme kavuşacağını biliyoruz. İstanbul'u hep birlikte depreme hazırlamalı, afetlere dirençli hale getirmeliyiz. Aksi takdirde kesinlikle ve kesinlikle bu anlamda iyi bir sınav veremeyiz" ifadelerini kullandı.

REKLAM İstanbul ve Türkiye'nin bu anlamda bilinçlendirilmesi amacıyla etkinlikler yaptıklarını belirten İmamoğlu, şunları söyledi: "Ama el uzatıyoruz ama iş birliği yapıyoruz ama afet anında koşa koşa oralara gidiyoruz. Tam da işte bu yönüyle, hala bakıyorum işte ‘belediyeleri silkeleme’ kavramı ya da tırnak içinde tutumu; milletin vicdanında, milletin aklında, milletin ruhunda, milletin o adalet duygusuna inandığım bakış açısında mutlak cezalandırılacaktır."

"KENT LOKANTALARI TÜRKİYE'NİN BİNÇOK YERİNDE KARŞILIK BULDU" .png İmamoğlu, Şişli Belediyesi'nin İzzetpaşa Mahallesi’nde açtığı Kent Lokantası açılışında da konuştu. İmamoğlu, “Kent Lokantaları, artık sadece İstanbul'un ilçelerinde değil, Türkiye'nin birçok yerinde karşılık buldu. Kent Lokantası markasının oluşmasının yegane sebebi, insanımızın yoksullaşmasıdır. İnsanımızın adil bir paylaşım düzeninden uzak bir yaşama mecbur edilmesidir. İnsanımızın, toplumumuzun büyük bir kısmının asgari ücretli hale gelmesidir. Bakın; 9 milyonun üzerinde asgari ücretli insan var. TÜİK verileriyle konuşuyorum. 3 milyonun üzerinde işsiz gözüküyor. Bize göre daha fazla. Aynı zamanda 16 milyon civarında emeklisi var. Üst üste koyduğunuzda, bugün ülkemizde, 22 bin liranın altında geçinmek zorunda olan hane sayısı milyonlarca. Neredeyse 50 milyonun üzerinde insanın dar gelirli, ama açlık sınırının altında dar gelirli bir sınıfa oturduğunu üzülerek yaşıyoruz” diye belirtti.

REKLAM "HER SENE BEYLİKDÜZÜ-İNCİRLİ ARASINDA BİR METRO HATTINI YAPACAK KADAR BÜTÇEDEN BAHSEDİYORUZ" İmamoğlu, "7-8 katına eğer biz sosyal yardım bütçesini çıkartıyorsak; bu keyfi olabilir mi? 10 milyarlarca liralık bir bütçeyi, bu alanda, insanımızın hayatını sürdürebilmesi için devreye sokuyoruz. Bakın, çok basit. İstanbul'da toplu ulaşımda, 2019 öncesi kurum, gideri 10 lira kabul edin, 7 lirasını toplumdan, biletler üzerinden tahsil ediyordu. Şu an biz, ancak 3 lirasını tahsil edebiliyoruz, 7 lirasını karşılıyoruz. Bu sene, sadece bizim toplu taşımayı desteğimiz, 10 milyarlarca lira. Yani artık 50 milyar, 60 milyar rakamlarına çıktı ki, bu neredeyse her sene bir Beylikdüzü-İncirli arasında bir metro hattını yapacak kadar bütçeden bahsediyoruz. Tümüyle bunlar, yoksullaşmanın milletimize ödettiği bedeldir. Omuzlarımıza binen yüktür. Bu bağlamda Kent Lokantaları açılıyor. Açılmak zorundadır. Bizim insanımızın onurunu zedelemeden, dayanışmamızı gösterme modellerinden biridir. Buralar seçilirken, öylesine seçilmiyor. Emekli var mı? Öğrencimiz var mı? Dar gelirli yaşam var mı? Ona bakılıyor ve ona göre seçiliyor. Şişli de öyle bir çözüm ve seçim yapmıştır. Buraya gelen emeklimiz, buraya gelen öğrencimiz, buraya gelen dar gelirli ya da işsiz vatandaşımız, 40 lira vererek, üç çeşit yemeğini sağlıklı bir biçimde yiyebiliyor ve işine gücüne gidebiliyor" diye konuştu.

ŞAHAN: ŞİŞLİ'Yİ BUGÜNDEN GELECEĞE HAZIRLAMAYA ÇALIŞIYORUZ Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ise “Şişli’yi bugünden geleceğe hazırlamaya çalışıyoruz. Kadınların, çocukların, gençlerin yaşadığı derin kaygıyı umuda çevirmeye çalışıyoruz. Bizim belediye hizmetlerimiz vatandaşlık bilgisi dersi gibidir. Çünkü belediyeden kamu hizmeti almak sizin hakkınızdır. Belediye devlettir, kamudur. Belediye, çocuğa bakım hizmeti veremez diyorlar. Veriyoruz. Şişli’de 9 tane olan yuvamızı 2025’te 13’e çıkaracağız. Yuvamız Şişli sadece çocuklarla bu kentin kadınların ailelerin eşitlenmesi için atılmış büyük bir adımdır” ifadelerini kullandı.

ŞİŞLİ AKOM Şişli AKOM'da, ana kontrol odası, toplantı ve koordinasyon salonları, izleme ve görüntüleme odaları, eğitim ve tatbikat alanları, veri merkezi, iletişim merkezi, depolama alanları, personel dinlenme ve konaklama alanları, araç parkı ve helikopter pisti, lojistik ve dağıtım merkezi fonksiyonlarını içerecek tasarımlar yapıldı. Ayrıca içerisinde 10 bin kişiye sıcak yemek sunacak kapasiteye sahip aşevi de yer alacak.

TARİHİ FERİKÖY SU DEPOSU DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR Feriköy’deki tarihi su deposu, Şişli Miras ve İBB Miras iş birliğiyle yenileniyor. Tarihi su deposu, bölgenin kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak bir hizmet merkezine dönüştürülecek.