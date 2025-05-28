İlker Ayrık'dan, 'Çakallarla Dans 7' açıklaması

İlker Ayrık, 'Çakallarla Dans' serisinin ilk altı filminde yer almasına rağmen yedinci filmde rol almamasıyla ilgili olarak konuştu. Ayrık, rol almasının nedenini; filmin yapımcısı ve yönetmeni olan Murat Şeker ile dostluğunun bozulmasını gerekçe gösterdi.

REKLAM advertisement1 'Çakallarla Dans 7'nin kadrosunda; Şevket Çoruh, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın, Toygan Avanoğlu, Diren Polatoğulları, Rojda Demirer, Doğukan Polat, Ege Kökenli, Hakan Bilgin, Ceyhun Yılmaz yer almıştı.

İlker Ayrık, "İş, kendini ispatlayınca kendi yükünü kadrodan attı mı?" şeklindeki soruya, kahkaha atarak; "Ben yüküm" esprisini yaptı. REKLAM

Murat Şeker Ünlü oyuncu, filmde olmama nedeninin Murat Şeker ile bozulan dostluk ilişkisine bağlayarak, şöyle konuştu: Biz filmin yapımcısı ve yönetmeni Murat Şeker ile bir dostluk ilişkisi inşa ederek geldik ama altıncı filmden sonra kurduğumuz dostluk ilişkisi zedelenince, bu zedelenen dostluğun üzerine yedinci filmde var olmak istemedim.

İlker Ayrık - Şevket Çoruh - Murat Şeker