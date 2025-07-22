İlker Aksum ve kızının benzerliği

İlker Aksum, 2023'te tiyatrocu Dilay Ekmekçioğlu ile evlenmişti. Oyuncu, şubat ayında da ilk kez baba olmanın sevincini yaşamış ve kızı Lila’yı kucağına almıştı.

REKLAM advertisement1 Aksum Ailesi, geçtiğimiz haftalarda Bodrum'a tatile gitti.

"HANIM GEL ÇAY İÇEK" İlker Aksum, tatilde kızının yeni bir fotoğrafını paylaştı. Lila ile çay keyfi yapan oyuncu, paylaşımına esprili bir şekilde; "Hanım gel, çay içek" notunu düştü. İlker Aksum ile kızının benzerliği dikkat çekti.