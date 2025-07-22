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        Haberler Magazin İlker Aksum ve kızının benzerliği - Magazin haberleri

        İlker Aksum ve kızının benzerliği

        Oyuncu İlker Aksum, kızı Lila'nın yeni bir fotoğrafını paylaştı. Baba - kızın benzerliği dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2025 - 14:42 Güncelleme: 22.07.2025 - 14:42
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        İlker Aksum, 2023'te tiyatrocu Dilay Ekmekçioğlu ile evlenmişti. Oyuncu, şubat ayında da ilk kez baba olmanın sevincini yaşamış ve kızı Lila’yı kucağına almıştı.

        Aksum Ailesi, geçtiğimiz haftalarda Bodrum'a tatile gitti.

        "HANIM GEL ÇAY İÇEK"

        İlker Aksum, tatilde kızının yeni bir fotoğrafını paylaştı.

        Lila ile çay keyfi yapan oyuncu, paylaşımına esprili bir şekilde; "Hanım gel, çay içek" notunu düştü. İlker Aksum ile kızının benzerliği dikkat çekti.

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        #ilker aksum

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