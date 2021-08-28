"BU NE PAHALILIK ARKADAŞ!"

Tatil bölgelerindeki pahalı fiyatlara da sitem eden ünlü oyuncu, "Bu ne pahalılık arkadaş! Onun için bir yere gitmiyorum! Ben ayrana değil 40, 3 TL bile vermem. Onları da anlıyorum ama bu kadar da olmaz." demişti.