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İlker Aksum: 'Reklam için Etiler'e gidiyor' diyorlar - Magazin haberleri

İlker Aksum: 'Reklam için Etiler'e gidiyor' diyorlar

Önceki gün objektiflere yansıyan İlker Aksum, kendisine gelen eleştirilere sert çıktı. Ünlü oyuncu, "Ben iyi günümü, kötü günümü sizinle paylaşıyorum. İnsanlar beni çektiğinizi görünce, 'Reklam için Etiler'e gidiyor' diyerek, eleştiride bulunuyor. Yahu, ben burada oturuyorum. Ne diyeyim?" dedi

28.08.2021 - 10:08 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu İlker Aksum, önceki gün Etiler'de görüntülendi.

    Geçtiğimiz hafta yol ortasında bir kadın ile tartışması kameralara yansıyan Aksum, konuyla ilgili konuştu. Muhabirlerin sorularına yanıt veren İlker Aksum, "Tartıştığım kişi kuzenimdi. Öyle büyütülecek bir şey yok. Biraz sinirlendim, daha sonra tatlıya bağlandı iş." açıklamasını yaptı.

  • "REKLAM İÇİN ETİLER'E GİDİYOR' DİYORLAR"

    Ardından sözlerine devam eden oyuncu, "Ben iyi günümü, kötü günümü sizinle paylaşıyorum. İnsanlar beni çektiğinizi görünce, 'Reklam için Etiler'e gidiyor' diyerek, eleştiride bulunuyor. Yahu, ben burada oturuyorum. Ne diyeyim?" şeklinde konuşarak, gezintisine kaldığı yerden devam etti.

  • "DEDİKODULAR UMURUMDA DEĞİL"

    Geçtiğimiz hafta meslektaşı Emine Ün ile yakınlaştığı yönündeki iddialara sert çıkan Aksum, "Emine benim 22 yıllık arkadaşım, dedikodular umurumda değil! Ben ne olursa olsun her zaman Emine'nin yanında olacağım." ifadelerini kullanmıştı.

  • "BU NE PAHALILIK ARKADAŞ!"

    Tatil bölgelerindeki pahalı fiyatlara da sitem eden ünlü oyuncu, "Bu ne pahalılık arkadaş! Onun için bir yere gitmiyorum! Ben ayrana değil 40, 3 TL bile vermem. Onları da anlıyorum ama bu kadar da olmaz." demişti.

  • Tuba Ünsal ile yeni bir projede rol alacağını açıklayan Aksum, "Sinemaları canlandırmamız lazım, umarım en kısa zamanda sinemalar eski günlerine kavuşur." açıklamasını yapmıştı.

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