İlk ve Acil Yardım Bölümü Nedir, Mezunları Ne İş Yapar ve Nerelerde Çalışır?
Sağlık sektörünün en kritik ve hayati alanlarından biri, İlk ve Acil Yardım bölümüdür. Bu bölümde, oluşan acil durumlarda hasta ya da yaralı kişiye ilk müdahaleyi yapabilecek sağlık görevlileri yetiştirebilmek amaçlanır. Ambulans hizmetleri ve sağlık kuruluşlarında önemli roller üstlenen profesyonellerin istihdam edilmesini sağlayan İlk ve Acil Yardım bölümü nedir sorusuna detaylı yanıt arayanlar için İlk ve Acil Yardım bölümü eğitim süresi kaç yıl, İlk ve Acil Yardım mezunları ne iş yapar ve İlk ve Acil Yardım mezunları nerede çalışır gibi konuları detaylı şekilde açıkladık.
İlk ve Acil Yardım Bölümü Nedir?
İlk ve Acil Yardım Bölümü, acil tıbbi müdahale gerektiren durumlar meydana geldiğinde gerekli uygulamaları hızlı bir şekilde yapabilecek bilgi ve beceriye sahip sağlık personelleri yetiştiren bir programdır. İlk ve Acil Yardım bölümü nedir sorusuna daha detaylı yanıt verecek olursak, öncelikle bu bölümü okuyacak kişilerin soğukkanlı, sabırlı, fiziksel olarak dayanıklı, hızlı karar alabilme özelliklerine sahip olmaları gerektiğini belirtelim. Programın temel amacı, trafik kazası, kalp krizi, beyin kanaması, yaralanmalar, yüksek tansiyon, panik atak gibi sağlık sorunlarında doğru müdahaleyi yapabilecek kalifiye sağlık personellerini sektöre kazandırabilmektir. İlk ve Acil Yardım alanı, oldukça özveri ve dikkat isteyen önemli bir bölümdür. Bu alanda kendine güvenen ve kariyer yapmak isteyen adaylar, İlk ve Acil Yardım bölümü eğitim süresi kaç yılsorusuna cevap arayarak ayrıca İlk ve Acil Yardım bölümü dersleri hakkında da bilgi edinmek istiyorlar.
İlk ve Acil Yardım Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl?
İlk ve Acil Yardım bölümü, Sağlık Fakültelerine bağlı meslek yüksek okullarında yer alan bir ön lisans programıdır. Bu nedenle eğitim süresi 2 yıl olan programda, teorik derslerin yanı sıra uygulamalı eğitimler sayesinde pratik bilgiler de verilir. Ayrıca zorunlu staj sayesinde öğrenciler, sahada gerçek vakaları görerek çalışma hayatına hazır hale gelir. İlk ve Acil Yardım bölümü eğitim süresi kaç yıl sorusunun beraberinde İlk ve Acil yardım dersleri de merak edilir. Öğrencilerin aldığı bazı temel dersler şu şekildedir;
İlk ve Acil Yardım Mezunları Ne İş Yapar?
İlk ve Acil Yardım bölümünü başarıyla tamamlayan öğrenciler, Acil Tıp Teknisyeni kısaca ATT veya Paramedik unvanını alırlar. Bu unvanı almaya hak kazananlar için İlk ve Acil Yardım mezunları ne iş yapar sorusu akla gelir. Mezunlar, hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde görev alarak, acil durum gerektiren hastalara ilk müdahaleyi yaparlar. Bu müdahaleler; yaralı taşıma, solunum desteği, kalp masajı, şok yönetimi, kanama kontrolü gibi işlemler olarak karşımıza çıkar. Ambulans hizmetinde görev alan mezunlar, olay yerinde hızlı karar alarak hemen doğru müdahaleyi gerçekleştirmelidir. İlk yardımın ardından hasta ya da yaralının en uygun ve yakın sağlık kuruluşuna götürülmesi gerekir.
İlk ve Acil Yardım Mezunları Nerede Çalışır?
İlk ve Acil Yardım Mezunları İş Olanakları
Sağlık sektöründeki istihdam ihtiyacı hiçbir zaman azalmamaktadır. Sürekli artan nüfus, acil sağlık hizmetlerine olan ihtiyacı da aynı şekilde arttırmaktadır. Bu nedenlerle İlk ve Acil Yardım bölümü iş olanakları oldukça geniştir. Mezunlar, kamuda ve özel sektörde rahatlıkla iş bulabilirler. Ancak kamuda çalışmak isteyen adayların KPSS’ye girerek başarılı olmaları gerekir. Bu şekilde atanarak kamu kuruluşunda görev alabilirler. İlk ve Acil Yardım mezunları nerede çalışır sorusuna daha detaylı yanıt vermek için İlk ve Acil Yardım mezunlarının çalışabileceği kurum ve kuruluşlar şu şekilde;