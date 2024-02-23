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        Haberler Gündem İnanç İlk oruç ne zaman tutulacak 2024? Ramazan ne zaman başlıyor? Diyanet İşleri dini günler takvimi

        Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman tutulacak?

        Diyanet İşleri'nin dini takvimi yayınlamasıyla Ramazan ayının ne zaman başlayacağı belli oldu. İslam dininde; sağlıklı ve ergenlik çağına ulaşmış her Müslüman kişinin oruç tutması farz olarak emredilmiştir. Peki, ilk oruç ne zaman tutulacak? Ramazan ne zaman başlıyor? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2024 - 17:50 Güncelleme: 23.02.2024 - 17:50
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        • 1

          Ramazan yaklaştıkça "Ramazan ne zaman?" sorusu da hız kazandı. Diyanet İşleri'nin 2024 dini günler takvimini yayınlamasıyla Ramazan ayı ve Ramazan Bayramına dair tüm tarihler netleşti. İşte, ilk oruç tarihi ve Ramazan Bayramı'nın başlangıcı...

        • 2

          İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

          2024 Ramazan ayının birinci günü Mart ayına denk geliyor. 11 Mart 2024 Ramazan ayının ilk orucu tutulacak. Yani 10 Mart'ı, 11 Mart'a bağlayan gece ilk kez sahura kalkılacak.

        • 3

          RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          2024 yılında Ramazan 11 Mart'ta başlayacak ve 9 Nisan'da sona erecek. Diyanet İşleri takvimine göre Ramazan Bayramı şu tarihlerde idrak edilecek;

          9 Nisan Salı: Arefe

          10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (1.Gün)

          11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı (2.Gün)

          12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı (3.Gün)

        • 4

          KİMLER ORUÇ TUTMALIDIR?

          Diyanet İşleri'nin 'kimlerin oruç tutması gerektiği' hakkındaki açıklaması şöyle;

          İslâm’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları Müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle Müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir (Kâsânî, Bedâî’, 2/87).

          İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir. İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte, ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir (Ebû Dâvûd, Salât, 26 [494-495]; Tirmizî, Salât, 182 [407]).

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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