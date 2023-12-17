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        Haberler Yaşam İlişkiniz toksik mi? Bu işaretler varsa dikkat!

        İlişkiniz toksik mi? Bu işaretler varsa dikkat!

        İlişki, iki insanın birbirine karşı duyduğu sevgi, saygı ve bağlılık temelinde kurulan bir birlikteliktir. Bu birliktelik, iki insanın birbirini tamamlaması, birbirlerine destek olması ve birlikte mutlu olması için kurulmalıdır. Ancak, bazı ilişkiler, sağlıklı ve mutlu olmaktan çok, toksik ve zarar verici bir hal alabilir. Peki sizin ilişkiniz toksik mi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2023 - 17:18 Güncelleme: 17.12.2023 - 17:18
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        • 1

          Toksik ilişki, bir veya her iki tarafın da ilişkiden zarar gördüğü, duygusal, fiziksel veya psikolojik olarak sömürüldüğü bir ilişkidir. Bu tür ilişkilerde, tarafların genellikle yaşadığı bazı işaretler, durumlar vardır. Peki, sizin ilişkinizde hangileri var?

        • 2

          TOKSİK İLİŞKİ ÖZELLİKLERİ

          Toksik bir ilişkinin özellikleri kısaca şu şekilde gösterilebilir;

          • Sürekli eleştiri ve değersizleştirme,
          • Duygusal ya da fiziksel şiddet,
          • Kıskançlık,
          • Güvensizlik,
          • İletişim eksikliği,
          • Karşılıksız fedakârlık,
          • Duygusal şantaj.
        • 3

          TOKSİK İLİŞKİDE NELER YAŞANIR?

          • Kontrol ve manipülasyon: Toksik ilişkide olan kişiler, genellikle partnerleri tarafından kontrol ve manipüle edilir. Partnerleri, onların ne düşüneceğini, ne yapacağını ve nasıl hissedeceğini kontrol etmeye çalışır. Bu durum, kişilerin öz saygısını ve özgüvenini zedeleyebilir.
          • Saygısızlık ve küçümseme: Toksik ilişkide olan kişi, genellikle partneri tarafından saygısızlığa ve küçümsemeye maruz kalır. Partneri, ilişki yaşadığı kişinin duygularını önemsemez, onları aşağılar ve küçük düşürür. Bu durum, kişilerin kendini değersiz hissetmesine neden olabilir.
          • İletişim sorunları: Bu ilişkide genellikle sağlıklı iletişim kurmak pek mümkün değildir. İlişkilerinde açık ve dürüst bir şekilde iletişim kuramaz, sorunlarını çözemezler. Bu durum, ilişkinin daha da kötüleşmesine neden olabilir.
          • Duygusal şiddet: İlişkide manüpilasyonlara maruz kalan kişiler, partnerleri tarafından duygusal şiddete de maruz kalır. Partnerleri, onları aşağılar, tehdit eder, korkutur ve kontrol etmeye çalışır. Bu durum, kişilerin ruh sağlığını olumsuz etkileyebilir.
          • Fiziksel şiddet: Ne yazık ki bu tarz ilişkilerde bazen fiziksel şiddette görülebilir. İlişkinin toksiklik boyutu sınırları aştıysa, darp, yaralama ve hatta ölüm gibi sonuçlar meydana gelebilir.
        • 4

          SADECE AŞK HAYATINDA KENDİNİ GÖSTERMEZ

          Psychology Today'e göre, bir ilişkideki toksisite birçok biçimde ortaya çıkabilir. Bu, fiziksel istismarı, lakap takmayı, yalan söylemeyi, dedikoduyu ve diğer kötü niyetli davranışları içerebilir. Toksik bir ilişki, bir aile üyesini, arkadaşını veya yakın partneri içeren kişisel bir ilişki olabileceği gibi, bir iş arkadaşını veya patronu da içeren profesyonel bir ilişki de olabilir.

        • 5

          TOKSİK İLİŞKİ VÜCUDUNUZA ZARAR VEREBİLİR

          Michigan Üniversitesi'nden araştırmacılar, kötü bir ilişkiden kaynaklanan stresin eşleri zaman içinde nasıl etkileyebileceğini inceledi. Eşlerinin stresli hissettiklerinde kan basıncının yükselip yükselmediğini ve eşlerini stresli gördüklerinde kan basıncının nasıl tepki verdiğini inceleyerek kan basıncını ana ölçü olarak kullandılar. Ayrıca araştırmacılar karı kocalar arasında herhangi bir fark olup olmadığını da görmek istediler.

        • 6

          Bulgulara göre erkek katılımcılar, partnerlerinin yaşadığı stresten daha ciddi şekilde etkileniyor. Araştırmacılar, ilişkideki olumsuzluk miktarına göre kan basıncı artışlarının daha yüksek ve daha sık olduğunu kaydetti. Kan basıncındaki önemli artışlar en çok çiftler birbirleriyle etkileşim halindeyken belirgindi.

        • 7

          Eğer ilişkinizde bu belirtilerden birini veya birkaçını yaşıyorsanız, ilişkinizin toksik olabileceğini düşünmeniz gerekir. Toksik bir ilişki içindeyseniz, aşağıdakileri yapabilirsiniz:

          • İlişkinizdeki sorunları partnerinizle konuşmaya çalışın. Partnerinizin davranışlarını değiştirmeye istekli olup olmadığını anlamaya çalışın.
          • Partnerinizle konuşmaktan sonuç alamazsanız, profesyonel yardım alın. Bir terapist, ilişkinizi değerlendirmenize ve sağlıklı bir ilişkiye nasıl kavuşacağınızı öğrenmenize yardımcı olabilir.
          • İlişkinizi sonlandırın. Partneriniz davranışlarını değiştirmeye istekli değilse, ilişkinizi sonlandırmanız gerekebilir. Bu, zor bir karar olabilir, ancak sizin için en iyisi olabilir.
        • 8

          Unutmayın, sağlıklı bir ilişkide, kendinizi iyi hissetmeli, sevilmeli ve değer görmüş olmalısınız. Eğer ilişkinizde bu duyguları yaşamıyorsanız, ilişkinizi gözden geçirmeniz gerekir.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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