İlişkiniz toksik mi? Bu işaretler varsa dikkat!

SADECE AŞK HAYATINDA KENDİNİ GÖSTERMEZ

Psychology Today'e göre, bir ilişkideki toksisite birçok biçimde ortaya çıkabilir. Bu, fiziksel istismarı, lakap takmayı, yalan söylemeyi, dedikoduyu ve diğer kötü niyetli davranışları içerebilir. Toksik bir ilişki, bir aile üyesini, arkadaşını veya yakın partneri içeren kişisel bir ilişki olabileceği gibi, bir iş arkadaşını veya patronu da içeren profesyonel bir ilişki de olabilir.