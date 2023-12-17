İlişkiniz toksik mi? Bu işaretler varsa dikkat!
İlişki, iki insanın birbirine karşı duyduğu sevgi, saygı ve bağlılık temelinde kurulan bir birlikteliktir. Bu birliktelik, iki insanın birbirini tamamlaması, birbirlerine destek olması ve birlikte mutlu olması için kurulmalıdır. Ancak, bazı ilişkiler, sağlıklı ve mutlu olmaktan çok, toksik ve zarar verici bir hal alabilir. Peki sizin ilişkiniz toksik mi?
- 1
Toksik ilişki, bir veya her iki tarafın da ilişkiden zarar gördüğü, duygusal, fiziksel veya psikolojik olarak sömürüldüğü bir ilişkidir. Bu tür ilişkilerde, tarafların genellikle yaşadığı bazı işaretler, durumlar vardır. Peki, sizin ilişkinizde hangileri var?
- 2
TOKSİK İLİŞKİ ÖZELLİKLERİ
Toksik bir ilişkinin özellikleri kısaca şu şekilde gösterilebilir;
- 3
TOKSİK İLİŞKİDE NELER YAŞANIR?
-
- 4
SADECE AŞK HAYATINDA KENDİNİ GÖSTERMEZ
Psychology Today'e göre, bir ilişkideki toksisite birçok biçimde ortaya çıkabilir. Bu, fiziksel istismarı, lakap takmayı, yalan söylemeyi, dedikoduyu ve diğer kötü niyetli davranışları içerebilir. Toksik bir ilişki, bir aile üyesini, arkadaşını veya yakın partneri içeren kişisel bir ilişki olabileceği gibi, bir iş arkadaşını veya patronu da içeren profesyonel bir ilişki de olabilir.
- 5
TOKSİK İLİŞKİ VÜCUDUNUZA ZARAR VEREBİLİR
Michigan Üniversitesi'nden araştırmacılar, kötü bir ilişkiden kaynaklanan stresin eşleri zaman içinde nasıl etkileyebileceğini inceledi. Eşlerinin stresli hissettiklerinde kan basıncının yükselip yükselmediğini ve eşlerini stresli gördüklerinde kan basıncının nasıl tepki verdiğini inceleyerek kan basıncını ana ölçü olarak kullandılar. Ayrıca araştırmacılar karı kocalar arasında herhangi bir fark olup olmadığını da görmek istediler.
- 6
Bulgulara göre erkek katılımcılar, partnerlerinin yaşadığı stresten daha ciddi şekilde etkileniyor. Araştırmacılar, ilişkideki olumsuzluk miktarına göre kan basıncı artışlarının daha yüksek ve daha sık olduğunu kaydetti. Kan basıncındaki önemli artışlar en çok çiftler birbirleriyle etkileşim halindeyken belirgindi.
-
- 7
Eğer ilişkinizde bu belirtilerden birini veya birkaçını yaşıyorsanız, ilişkinizin toksik olabileceğini düşünmeniz gerekir. Toksik bir ilişki içindeyseniz, aşağıdakileri yapabilirsiniz:
- 8
Unutmayın, sağlıklı bir ilişkide, kendinizi iyi hissetmeli, sevilmeli ve değer görmüş olmalısınız. Eğer ilişkinizde bu duyguları yaşamıyorsanız, ilişkinizi gözden geçirmeniz gerekir.