Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        47
        Fenerbahçe
        FB
        39
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        36
        ikas Eyüpspor
        EYP
        30
        Beşiktaş
        BJK
        30
        Göztepe
        GÖZ
        28
        Rams Başakşehir
        İBFK
        26
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        24
        Gaziantep FK
        GFK
        22
        Kasımpaşa
        KSM
        21
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        21
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        21
        Tümosan Konyaspor
        KON
        20
        Trabzonspor
        TS
        19
        Net Global Sivasspor
        SVS
        19
        Bellona Kayserispor
        KYS
        16
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        15
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        9
        Adana Demirspor
        ADS
        5
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çaykur Rizespor İlhan Palut: İstikrarlı olmalıyız - Çaykur Rizespor Haberleri

        İlhan Palut: İstikrarlı olmalıyız

        Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, 2-1'lik Hatayspor galibiyetinin ardından, "İyi oynamaya devam etmek zorundayız. İstikrarlı olmalıyız ama bunu bir şekilde de sonuçla desteklemeliyiz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 19:30 Güncelleme: 11.01.2025 - 19:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        "İstikrarlı olmalıyız"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Mersin'de oynanan karşılamada Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.

        "BİZİ MUTLU ETMEYEN BİR PERİYOTTU"

        Karşılamanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, üzerlerinde son 4 maçtır kazanamamanın baskısı olduğunu belirterek, "Oyundan bağımsız skorlara baktığımız zaman son 4 maçlık periyoda, dönem dönem istediklerimizi sahada görsek de sonuç olarak bizi mutlu etmeyen bir periyottu ve bugün burada bir şekilde kazanmamız gerekiyordu. Madalyonun diğer tarafından baktığımızda ise Hatayspor da tekrar bir ayağa kalkış, lige tutunma çabası içerisinde olacağı muhtemeldi. Neresinden bakarsanız bakın zor, çekişmeli bir Süper Lig mücadelesi bizi bekliyordu" ifadelerini kullandı.

        "FUTBOLUN PSİKOLOJİK ETMENLERİ DEVREYE GİRDİ"

        Maçın başında sahada oyunu domine eden, kararlı bir şekilde topa sahip olan ve bunu pozisyonlara çeviren bir Rizespor takımı olduğunu kaydeden Palut, "Duran toptan da olsa golü bulduk. Hatayspor, kaybettiğimiz toplardan sonra doğru geçiş oyunlarıyla bizim birinci bölgemize geldi. Bunlardan birinde de golü yaptı. Zaten maçın genelindeki eksikliğimiz, kaybettiğimiz topları çok kısa sürede kazanıp, ikinci hücumu hemen arkasından yapamayışımızdı. Bu da Hatayspor'a geçiş imkanları sağladı. İkinci yarıya baktığınız zaman ise yine çok benzer bir başlangıç ve yine rakip kaleyi tehdit eden bir Rizespor ve pozisyonlarla bunu destekleyen Rizespor vardı. Bir penaltı ile bu sefer golü bulduk. Bahsettiğim gibi 4 maç kazanamıyoruz, futbolun biraz psikolojik etmenleri devreye girdi ve bu 2-1'lik skoru koruyabilir miyiz durumunu takımda gördüm. Hatayspor'da bunun tersinden baktığınız zaman artık iyice forse etmeye, direkt toplarla, belki uzaktan ortalarla, karamboller, ve duran toplarla bir şekilde puan almak için uğraştı ama gol yemeden bitirebildik ve değerli bir üç puan aldık" diye konuştu.

        "İSTİKRARLI OLMALIYIZ"

        İyi oynamaya devam etmek zorunda olduklarını söyleyen İlhan Palut, "İstikrarlı olmalıyız ama bunu bir şekilde de sonuçla desteklemeliyiz. Bugün bizim için önemliydi, çünkü üzerimizdeki kazanamama baskısı çok daha artacaktı. Oyuncularımı kutluyorum. Hatayspor'a da geri kalan maçlarında başarılar diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da açıklamalar
        "Barışla herkes kazanır" paylaşımı
        "Barışla herkes kazanır" paylaşımı
        DEM heyeti Demirtaş'ı ziyaret etti
        DEM heyeti Demirtaş'ı ziyaret etti
        Ukrayna Kuzey Kore askerlerini esir aldı
        Ukrayna Kuzey Kore askerlerini esir aldı
        Maçta heyecan sürüyor
        Maçta heyecan sürüyor
        CIA Başkanı: Putin herkesten şüpheleniyor
        CIA Başkanı: Putin herkesten şüpheleniyor
        Kurşun yağdıran katil aranıyor! "Selamımı almadın" cinayeti!
        Kurşun yağdıran katil aranıyor! "Selamımı almadın" cinayeti!
        F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi!
        F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi!
        13 kent için "sarı" alarm! Marmara ve Ege'de pazara dikkat!
        13 kent için "sarı" alarm! Marmara ve Ege'de pazara dikkat!
        Üzerine zift dökülen araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti!
        Üzerine zift dökülen araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti!
        Adana'da vahşet! 2 çocuk annesine ormanda kanlı infaz!
        Adana'da vahşet! 2 çocuk annesine ormanda kanlı infaz!
        Mika yüksekten uçtu
        Mika yüksekten uçtu
        Los Angeles yanıyor: Vali'den soruşturma talebi
        Los Angeles yanıyor: Vali'den soruşturma talebi
        30 yıl sonra intikamını aldı
        30 yıl sonra intikamını aldı
        20 kilo altınla kaçmışlardı! 3 soyguncudan haber var!
        20 kilo altınla kaçmışlardı! 3 soyguncudan haber var!
        Musrati'de opsiyon freni
        Musrati'de opsiyon freni
        Ortalığı karıştıran Arda Güler iddiası
        Ortalığı karıştıran Arda Güler iddiası
        Gündelikçi ücreti beyaz yaka ile yarışıyor
        Gündelikçi ücreti beyaz yaka ile yarışıyor
        "Kışımız 6 ay sürüyor" Kutuplar değil Van
        "Kışımız 6 ay sürüyor" Kutuplar değil Van
        Ferdi Tayfur'un mevlidinde barış çağrısı
        Ferdi Tayfur'un mevlidinde barış çağrısı
        Habertürk Anasayfa