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İlham Gencer hayatını kaybetti! Bora Gencer babasının son anlarını anlattı - Magazin haberleri

İlham Gencer hayatını kaybetti

Caz müzisyeni İlham Gencer, 101 yaşında hayatını kaybetti. Usta sanatçının oğlu Bora Gencer, "Kalp masajı yaptım ama kurtaramadık" dedi

Giriş: 24.05.2023 - 23:01 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Caz müzisyeni İlham Gencer 101 yaşında hayata veda etti.

  • Bir süredir Bodrum'da tedavi gören ünlü sanatçı, dün akşam hayatını kaybetti.

  • Acı haberi oğlu Bora Gercer, sosyal medya hesabından duyurdu. Bora Gencer şu ifadeleri kullandı:
    Babam,
    Türkiye'nin babası,benim canım,varlığımın sebebi.
    Dünya iyisi,insan, adam gibi adam Bozkurt İlham Gençer’i kaybettik.
    Gereken bilgileri daha sonra vereceğim.Büyük üzüntü içindeyiz.
    Çok uğraştık,çok emek verdik. Keşke elimizden daha fazlası gelebilseydi, Ahu Atmaca ve ailesine verdikleri sonsuz emek ve uğraşı için binlerce teşekkür ederim.
    Hastane sürecinde doktorlarına ve hemşirelerine çok minnettarız.
    Allah sevenlerine sabırlar versin.
    Herkese sevgi ve saygılarımla.

  • YARIN VEDA GÜNÜ

    İHA'nın haberine göre; Bora Gencer babasının cenazesinin yarın Cuma namazının ardından kaldırılacağını ifade etti.

  • Bora Gencer şunları söyledi: İki yıllık bir süre içerisinde uğraştık. Kız arkadaşım Ahu Atmaca’nın ve ailesinin çok büyük emekleri oldu. Ona, emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Çok büyük mücadele vermiştik. Hem karakter olarak hem de vücut olarak sağlam bir insandı. Beklemiyorduk, bugün maalesef ani oldu. Evde fenalaşmış, ben geldiğimde kalp masajı yaptım babama. Uğraştım daha sonra ambulans geldi. Hastaneye gittiler ve orada da uğraştılar ama babamı maalesef kaybettik.

  • Cenazemizi cuma günü öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedeceğiz. Çok sevenleri vardı. Telefonum salise durmadı. Türkiye’de Atatürkçü, milliyetçi ve karakteri inanılmaz sağlam bir insandı. Babamın gece kulübünden bir beyefendi beni birkaç yıl evvel Beşiktaş’ta çevirdi. Ajda Pekkan gibi isimleri sahneye çıkarmış bir kulüp. 'İlham Ağabey sayesinde hepimiz ev sahibi olduk. Senin baban müthiş bir insandı' dedi. Bu bana yeter. Piyano çalarak, şarkı söyleyerek bunu yapmış bir insan. En büyük arzusu her zaman Türkiye’nin iyi olmasıydı. Ben babama kendim bakmak istedim ve radikal bir kararla Bodrum’a getirdik. Çok güzel zamanlar geçirdik. Ajda Pekkan ile 100’üncü yaşını kutladık, babam 100’ü devirmişti. Ajda Pekkan’ın haberinin olup olmadığını bilmiyorum, hemen arar zaten. Hastaneye gelmişti. Yakınlarını çabuk kaybeden bir insan oldum. Babam 100 yaşında ama daha yaşayacak gücü vardı, buraya kadarmış. MESAM bir program yapmak istiyor, başkan AKM’de program düzenleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

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