Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İletişim Başkanlığı orman yangınlarında son durumu açıkladı

        İletişim Başkanlığı orman yangınlarında son durumu açıkladı

        İletişim Başkanlığı, "27 Haziran 2025 Cuma ve 28 Haziran 2025 Cumartesi günleri itibarıyla son iki gün içerisinde ülke genelinde; 68 adet orman, 82 adet ziraat yangını olmak üzere toplam 150 yangın meydana gelmiştir. Bu yangınların 142'si hızlı ve etkili müdahale neticesinde kontrol altına alınmış, halihazırda devam eden 8 orman yangınına ise müdahale çalışmaları aralıksız olarak devam etmektedir" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.06.2025 - 23:47 Güncelleme: 28.06.2025 - 23:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yangınlarda son tablo
        ABONE OL
        ABONE OL

        İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, 27 Haziran 2025 Cuma ve 28 Haziran 2025 Cumartesi günleri itibarıyla son iki gün içerisinde ülke genelinde, 68 adet orman, 82 adet ziraat yangını olmak üzere toplam 150 yangın meydana geldiğini açıkladı.

        Yapılan açıklamada, bu yangınların 142’sinin hızlı ve etkili müdahale neticesinde kontrol altına alındığı, halihazırda devam eden 8 orman yangınına ise müdahale çalışmaları aralıksız olarak devam ettiği belirtildi.

        DEVAM EDEN YANGINLARA MÜDAHALE SÜRÜYOR

        İletişim Başkanlığı, “Riskli bölgelerde ekip ve ekipman takviyeleri gerçekleştirilmiştir. Gelişmeler anlık olarak takip edilmekte ve gerekli koordinasyon, Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi tarafından sağlanmaktadır” ifadelerini kullanıldı.

        131 BİN GÖNÜLLÜ YANGINLARA KARŞI TEYAKKUZ DURUMDA

        Ayrıca İletişim Başkanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Orman Genel Müdürlüğü, rezerv güçlerle beraber toplam; 27 uçak, 105 helikopter, 14 İHA, 6 bine yakın arazöz ve ilk müdahale aracı 4 bin 796 yangın havuzu ve göleti, 776 gözetleme kulesi, 25 bin orman personeli, 131 bin gönüllü ile yangınlara karşı teyakkuz halinde olunduğunu belirtti.

        'Son 2 günde çıkan yangın sayısı 150'
        Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #orman yangınları
        #iletişim başkanlığı
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bebek Otel'e yıkım kararı
        Bebek Otel'e yıkım kararı
        'Son 2 günde çıkan yangın sayısı 150'
        'Son 2 günde çıkan yangın sayısı 150'
        Libya'dan Yunanistan'a cevap
        Libya'dan Yunanistan'a cevap
        Trump: Uranyumu taşımadılar
        Trump: Uranyumu taşımadılar
        Kuvvetli rüzgar uyarısı
        Kuvvetli rüzgar uyarısı
        MI6'in yeni başkanının dedesinin Nazi casusu olduğu bildirildi
        MI6'in yeni başkanının dedesinin Nazi casusu olduğu bildirildi
        Jhon Duran transferinde müjdeyi verdiler!
        Jhon Duran transferinde müjdeyi verdiler!
        Göçük altında kaldılar... Oltu taşı faciası: 3 ölü!
        Göçük altında kaldılar... Oltu taşı faciası: 3 ölü!
        Çiftçilere yeni kredi paketleri
        Çiftçilere yeni kredi paketleri
        İstanbul'da kiralık sosyal konut yapılacak
        İstanbul'da kiralık sosyal konut yapılacak
        Murat Ülker’den TBMM’ye çağrı
        Murat Ülker’den TBMM’ye çağrı
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        İddianame kan dondurdu! Bıçakla öldürüp asetonla yakmış!
        İddianame kan dondurdu! Bıçakla öldürüp asetonla yakmış!
        Fenerbahçe'den Yaser Asprilla hamlesi!
        Fenerbahçe'den Yaser Asprilla hamlesi!
        Sağlık Bakanlığı'ndan plajlara yakın takip
        Sağlık Bakanlığı'ndan plajlara yakın takip
        Serdal Adalı'dan Osayi Samuel açıklaması!
        Serdal Adalı'dan Osayi Samuel açıklaması!
        Öldürülen Oya ile cinsel istismar şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Öldürülen Oya ile cinsel istismar şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Tahran’da toplu cenaze törenleri gerçekleştirildi
        Tahran’da toplu cenaze törenleri gerçekleştirildi
        "Babam annemi benim odamda öldürdü" 10 yaşındaki çocuk vahşeti anlattı!
        "Babam annemi benim odamda öldürdü" 10 yaşındaki çocuk vahşeti anlattı!
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Habertürk Anasayfa