Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem İL İL HAVA DURUMU | 17 Ocak bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı: 17 Ocak İzmir, Ankara, İstanbul il il hava durumu

        Meteoroloji açıkladı! İşte 17 Ocak İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu

        Türkiye genelinde kış mevsimi tüm etkisiyle sürerken, soğuk hava ve yağışlar günlük yaşamı zorlaştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin çevrelerinde kuvvetli yağış nedeniyle oluşabilecek sel riskine karşı vatandaşların tedbirli olmaları için duyuruda bulundu. 17 Ocak itibarıyla İzmir, Ankara ve İstanbul için güncel hava durumu tahminleri ise dikkat çekiyor. İşte 17 Ocak İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2025 - 23:44 Güncelleme: 17.01.2025 - 00:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 Ocak Cuma günü için güncel hava tahminlerini paylaştı. Başta İstanbul olmak üzere Marmara ve Ege’nin belirli bölgelerinde sağanak yağışlar beklenirken, soğuk hava dalgasının birçok şehirde hissedileceği belirtildi. Uzmanlar, ani hava değişimlerine karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguluyor. İşte 17 Ocak Cuma günü güncel hava durumu...

        • 2

          METEOROLOJİ DUYURDU

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, Sakarya, Kırıkkale ve Amasya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Kayseri, Kırşehir, Niğde, Çankırı, Yozgat, Karaman, Nevşehir, Tokat, Çorum, Erzincan, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        • 3

          KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, kar yağışı olan dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi ile buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

          İSTANBUL 3°C, 10°C

          Parçalı ve çok bulutlu.

          İZMİR 5°C, 14°C

          Parçalı ve az bulutlu.

          ANKARA 1°C, 6°C

          Parçalı ve çok bulutlu.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rıza Akpolat için tutuklama talebi
        Rıza Akpolat için tutuklama talebi
        İstanbul'da sahte içki ölümleri yükseldi
        İstanbul'da sahte içki ölümleri yükseldi
        Beşiktaş, Solskjaer ile prensipte anlaştı!
        Beşiktaş, Solskjaer ile prensipte anlaştı!
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Moğolistan Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Moğolistan Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Fenerbahçe'den Joao Felix hamlesi!
        Fenerbahçe'den Joao Felix hamlesi!
        ABD'den Güney Kıbrıs'a silah satışına izin
        ABD'den Güney Kıbrıs'a silah satışına izin
        Ahmed Şara: Sınırdaki durum eski hâline dönmeli
        Ahmed Şara: Sınırdaki durum eski hâline dönmeli
        İşlenmiş kırmızı etin fazla tüketimi demans riskini artırabilir
        İşlenmiş kırmızı etin fazla tüketimi demans riskini artırabilir
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        Kalbimiz alarm veriyor! Her 3 ölümden birinin sorumlusu
        Kalbimiz alarm veriyor! Her 3 ölümden birinin sorumlusu
        Cengiz Ünder'e talipler var!
        Cengiz Ünder'e talipler var!
        Avrupa'da gaz fiyatları neden artıyor? Zam kapıda mı?
        Avrupa'da gaz fiyatları neden artıyor? Zam kapıda mı?
        'Görev zararında' sert yükseliş
        'Görev zararında' sert yükseliş
        Hasan Pekcan telefonla dolandırıldı
        Hasan Pekcan telefonla dolandırıldı
        'Zübük' yeniden çekiliyor
        'Zübük' yeniden çekiliyor
        Kadın öğretmeni boynundan bıçaklamıştı! İşte öğrencinin ifadesi!
        Kadın öğretmeni boynundan bıçaklamıştı! İşte öğrencinin ifadesi!
        Gazze ateşkesi askıda mı?
        Gazze ateşkesi askıda mı?
        Yangından mal 'kaçırdı'
        Yangından mal 'kaçırdı'
        Tüm dünyayı ikiye böldüler!
        Tüm dünyayı ikiye böldüler!
        Habertürk Anasayfa