Meteoroloji açıkladı! İşte 17 Ocak İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu
Türkiye genelinde kış mevsimi tüm etkisiyle sürerken, soğuk hava ve yağışlar günlük yaşamı zorlaştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin çevrelerinde kuvvetli yağış nedeniyle oluşabilecek sel riskine karşı vatandaşların tedbirli olmaları için duyuruda bulundu. 17 Ocak itibarıyla İzmir, Ankara ve İstanbul için güncel hava durumu tahminleri ise dikkat çekiyor. İşte 17 Ocak İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu...
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 Ocak Cuma günü için güncel hava tahminlerini paylaştı. Başta İstanbul olmak üzere Marmara ve Ege’nin belirli bölgelerinde sağanak yağışlar beklenirken, soğuk hava dalgasının birçok şehirde hissedileceği belirtildi. Uzmanlar, ani hava değişimlerine karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguluyor. İşte 17 Ocak Cuma günü güncel hava durumu...
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METEOROLOJİ DUYURDU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, Sakarya, Kırıkkale ve Amasya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Kayseri, Kırşehir, Niğde, Çankırı, Yozgat, Karaman, Nevşehir, Tokat, Çorum, Erzincan, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, kar yağışı olan dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi ile buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İSTANBUL 3°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu.
İZMİR 5°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu.
ANKARA 1°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu.
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