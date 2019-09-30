5. Youth Dew By Estee Lauder Eau De Parfum

1953'te piyasaya sürülen ve baharatlı bir koku olan Youth Dew aradan 50 yıl geçmesine rağmen tercih ediliyor. İlk sıkışta şeftali, nergis, lavanta, bergamot ve çeşitli baharatların koklandığı parfüm bir süre sonra vanilya, kehribar, misk ve paçuli özleri ile kalıcı hale geliyor.