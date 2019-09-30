30 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
1. Shalimar By Guerlain Eau De Parfum
1925'te tasarlanan ikonik parfüm Jacques Guerlain tarafından İmparator Şah Cihan ve eşi Mümtaz Mahal'in aşkından doğdu. Parfüm ismini ise Şah Cihan'ın karısı için yaptırdığı Shalimar bahçelerinden aldı. Parfümün üst notaları bergamot, mandalina, limon, sedir, portakal ve turunçgil meyvelerinden oluşuyor. Parfümün alt notasında ise vanilya, sandal ağacı, misk gibi baharatlı kokular hakim.
2. Anais Anais L’original By Cacharel Eau De Toilette
İlk kez 1978’de piyasaya sürülen Anais Anasis oldukça kadınsı bir koku. Sofistike ve modern kadını anlatan parfümün tepe noktasında sümbül ve portakal çiçeği bulunuyor. Anais Anais için kısaca çiçeksi kokulardan hoşlananların beğenebileceği bir parfüm diyebiliriz.
3. Opium By Yves Saint Laurent Eau De Toilette
Doğunun gizeminden ilham alan Opium, 1977'de tanıtıldı. Koku, Yves Saint Laurent’in doğuya olan saplantısını temsil ediyor. Zengin baharatlar, yemyeşil çiçekler ve odunsu kokuların hakim olduğu parfüm oldukça egzotik ve çarpıcı...
4. L’air du Temps By Nina Ricci Eau De Toilette
Klasikleşen parfüm, 1948'de İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra piyasaya sürüldü. Barışı vurgulamak için tasarımında güvercin şeklinde bir kapak kullanıldı. Alt notalarında sedir ağacı, kehribar ve sandal ağacının olduğu parfüm çekicilik ve zarafetin sembolü olmayı amaçlıyor.
5. Youth Dew By Estee Lauder Eau De Parfum
1953'te piyasaya sürülen ve baharatlı bir koku olan Youth Dew aradan 50 yıl geçmesine rağmen tercih ediliyor. İlk sıkışta şeftali, nergis, lavanta, bergamot ve çeşitli baharatların koklandığı parfüm bir süre sonra vanilya, kehribar, misk ve paçuli özleri ile kalıcı hale geliyor.
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