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        Haberler Gündem Güncel İklim krizi mesafeyi kısalttı! Van Gölü'nde çarpıcı görüntü! | Son dakika haberleri

        İklim krizi mesafeyi kısalttı! Van Gölü'nde çarpıcı görüntü!

        Van Erciş'te iklim krizinin yol açtığı dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı. Kentte Van Gölü'nün çekilmesiyle iki mahalle arası mesafe karadan 1 kilometreye kadar düştü. Daha önce kara yoluyla ya da göl üzerinden tekne ile birbirini ziyaret eden bölge halkı, artık yaya olarak gidip gelmeye başladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 10:32 Güncelleme: 11.07.2025 - 10:37
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        İklim krizi mesafeyi kısalttı! Van Gölü'nde çarpıcı görüntü!
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        Van Gölü'ndeki çekilme sonucu Erciş ilçesine bağlı 2 mahalle arasındaki mesafe karadan 1 kilometreye düştü.

        DHA'nın haberine göre daha önce kara yoluyla ya da göl üzerinden tekne ile birbirini ziyaret eden bölge halkı, artık yaya olarak gidip gelmeye başladı.

        İKLİM KRİZİ ETKİSİ

        İklim değişikliğine bağlı kuraklık nedeniyle 3 bin 712 kilometrekarelik alanıyla dünyanın en büyük sodalı gölü, Türkiye'nin ise en büyük gölü olma özelliğine sahip Van Gölü, alan kaybetmeye devam ediyor. Dalış turizmi için de büyük önem taşıyan gölde yaşanan çekilme, Erciş ilçesine bağlı yaklaşık 3 bin nüfuslu Gölağzı ile 2 bin nüfuslu Kasımbağı mahalleleri arasındaki mesafe karadan 1 kilometreye düştü.

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        Daha önce suyun çevresindeki 4 kilometrelik kara yoluyla araçlarla ya da göl üzerinden tekneyle birbirlerini ziyarete giden bölge halkı, aradaki mesafenin 1 kilometreye düşmesiyle yaya olarak gidip gelmeye başladı. Göldeki çekilmenin boyutu ayrıca havadan dron ile görüntülendi.

        "GÖLDEKİ GERİ ÇEKİLME BİZİ ENDİŞELENDİRİYOR"

        Gölağzı Mahallesi Muhtarı Yücel Çalışır, çekilmenin yaşandığı alanda 30 yıl önce balıkçılık yaptığını, aynı alanın 5 yıl öncesine kadar flamingoların konaklama alanı olduğunu söyledi. Çalışır, "Van Gölü'nde yaşanan 5 kilometrelik çekilme sonrası bize komşu olan Kasımbağı Mahallesi ile sınırlarımız birleşti. İki mahalle sakinleri daha önce tekne ya da karayoluyla araçla birbirlerinin ziyaretine gidip gelebiliyorlardı. Göl çekilince mesafe de kısıldı. Artık yürüyerek gidip gelebiliyoruz. Göldeki geri çekilme bizi endişelendiriyor" dedi.

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