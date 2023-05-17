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İkinci turda yurt dışında oy kullanma ne zaman başlayacak? İşte 2. tur seçimlerinde yurt dışında ve gümrük kapılarında oy kullanma tarihleri!

İkinci turda yurt dışında oy kullanma işlemleri ne zaman başlıyor?

İkinci turda yurt dışında oy kullanma işlemleri yeniden gündeme geldi. YSK Başkanı Ahmet Yener'in seçimin ikinci tura kaldığını açıklamasıyla yurt dışında, gümrük kapıları ve yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemleri hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte 2023 seçimleri ikinci turda yurt dışında oy kullanma işleminin başlayacağı tarih...

Giriş: 17.05.2023 - 08:12 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Seçimlerin ikinci tura kaldığının açıklanmasıyla yurt dışında yaşayan kişiler oylarını ikinci turun yapılacağı 28 Mayıs Pazar gününün öncesinde kullanacak. Peki, yurt dışında oy kullanma işlemleri ne zaman başlıyor? İşte yurt dışı oy kullanma işlemleri hakkında merak edilen sorular ve yanıtları...

  • "SEÇİMLER İKİNCİ TURA KALDI"

    Kesin olmayan sonuçlara göre Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49,51, Sayın Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44,88, Sayın Oğan'ın 5,47'nin oy aldığı görülmüştür. Saat 15.15 itibariyle 35 bin 874 oyun Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a verilmiş olduğu kabul edildiğinde oylarının yüzde 49,54 olduğu görülmüş, Sayın Kılıçdaroğlu'na verilmiş olduğunda yüzde 44,89 kabul edilmiş olup, hiçbir adayın seçilme yeterliliğine ulaşamadığı görülmüştür.

    28 Mayıs Pazar günü ikinci tur seçimlerin yapılmasına karar verilmiştir.

  • İKİNCİ TUR NASIL YAPILACAK?

    Oy pusulalarında sıralamada değişiklik olmayıp, Sayın Recep Tayyip Erdoğan 1'inci, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da 2'nci sırada yer alacaktır. Propaganda dönemi başlamış bulunmaktadır.

  • YURT DIŞI VE GÜMRÜK KAPILARINDA OY KULLANIMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    20 Mayıs 2023: Gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemi başlayacak.

  • 24 Mayıs 2023: Yurt dışında oy verme işlemi sona erecek. Cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlayacak.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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