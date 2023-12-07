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        Haberler Televizyon İKİNCİ ADAY! Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 6 Aralık 2023 Çarşamba MasterChef All Star eleme adayı belli oldu mu?

        Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 6 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu?

        TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışmalarından MasterChef Allstar'da dün akşam haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki, Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 6 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2023 - 10:13 Güncelleme: 07.12.2023 - 10:13
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        • 1

          TV8 ekranlarında izleyici ile buluşan MasterChef 2023 All Star’ın dün akşam yayınlanan bölümünde ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki, Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 6 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte ayrıntılar...

        • 2

          MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, ELEME ADAYI KİM OLDU?

          MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım ve haftanın ilk eleme adayı detayları şöyle; 5 aralık günü oynanan oyunların ardından potaya giren ilk isim Esra oldu.

        • 3

          MASTERCHEF İKİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

          MasterChef'in yeni bölümü bu akşam 20.00'da başladı. Ratatouille'yi en güzel yapan takım kırmızı oldu. Oynanan dokunulmazlık oyununda ise kazanan Dilara oldu. Potaya ise Cemre gitti.

        • 4

          MAVİ TAKIM

          Kıvanç (Kaptan), Dilara, Esra, Barbaros, Cemre

        • 5

          KIRMIZI TAKIM

          Sergen (Kaptan), Tahsin, Batuhan, Eren, Hasan

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

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