MASTERCHEF İKİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'in yeni bölümü bu akşam 20.00'da başladı. Ratatouille'yi en güzel yapan takım kırmızı oldu. Oynanan dokunulmazlık oyununda ise kazanan Dilara oldu. Potaya ise Cemre gitti.