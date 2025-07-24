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        Haberler Dünya İki ülke arası anlaşmazlık alevlendi: Tayland ve Kamboçya arasında çatışma | Dış Haberler

        İki ülke arası anlaşmazlık alevlendi: Tayland ve Kamboçya arasında çatışma

        Tayland ile Kamboçya arasındaki tartışmalı sınırda çıkan çatışma çıktı, Tayland, 6 adet F-16 ile sınır hattındaki bazı Kamboçya askeri karargahlarını hedef aldı. Geçtiğimiz ay Tayland Başbakanı ve Kamboçya lideri sınır anlaşmazlığı nedeniyle görüşmüş, Tayland Anayasa Mahkemesi, Tayland Başbakanı'nı görüşmede etik ihlallerde bulunduğu gerekçesiyle görevden uzaklaştırmıştı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 24.07.2025 - 10:04 Güncelleme: 24.07.2025 - 10:04
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        Tayland ve Kamboçya arasında çatışma
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        Tayland ve Kamboçya arasında sınır hattındaki Khmer tapınağı yakınlarında sabahın erken saatlerinde çatışma çıktı.

        Tayland ordusu, ilk ateşi Kamboçya askerlerinin ateş açtığını açıkladı.

        Tayland Savunma Bakanlığı Sözcüsü Surasant Kongsiri, Surin bölgesinde bir yerleşim yerine ateş açıldığını, çatışmalarda 3 sivilin ağır yaralandığını belirtti.

        Susarant, çatışmanın en az 6 farklı sınır noktasında sürdüğünü bildirdi.

        Basında çıkan haberlerde, çatışma nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

        Tayland, 6 F-16 ile sınır hattındaki bazı Kamboçya askeri karargahlarını hedef aldığını duyurdu.

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        Tayland'ın Phnom Penh Büyükelçiliği de vatandaşlarına Kamboçya'yı terk etmeleri çağrısı yaptı.

        Çatışmadan bir gün önce Taylandlı bir asker sınır bölgesinde mayın patlaması sonucu yaralanmıştı.

        Kamboçya Tayland'ı suçladı

        Öte yandan Kamboçya Savunma Bakanlığı, Tayland birliklerinin ilk ateşi açtığını ve Kamboçyalı askerlerin buna meşru müdafaa kapsamında karşılık verdiğini açıkladı.

        Bakanlık, Tayland'ın, Preah Vihear tapınağına giden yola savaş uçaklarıyla bomba attığını bildirdi.

        Kamboçya Başbakanı Hun Manet de Tayland'ı, Ta Muen Thom ve Ta Krabey tapınaklarına saldırmakla suçladı.

        Hun Manet, "Kamboçya her zaman barışçıl çözümlerden yana olmuştur. Ancak bu durumda silahlı saldırıya silahlı karşılık vermekten başka seçeneğimiz kalmamıştır." ifadelerini kullandı.

        ⁠Tayland ve Kamboçya arasındaki sınır gerilimi

        Güneydoğu Asya bölgesinde yer alan ve 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

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        Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin ordusu, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

        Tayland, Kamboçya sınırındaki tüm kontrol noktalarının Bangkok yönetimi tarafından kontrol edileceğini duyurmuştu.

        Kamboçya Başbakanı Hun Manet, ülkesinin Tayland ile sınır sorunlarının çözümü için Uluslararası Adalet Divanına (UAD) başvurduklarını bildirmişti.

        Tayland Başbakanı görevden alınmıştı

        Tayland Anayasa Mahkemesi, Başbakan Paetongtarn Shinawatra'yı Kamboçya'nın lideriyle görüşmesinde etik ihlallerde bulunduğu gerekçesiyle görevden uzaklaştırmıştı.

        Tayland Başbakanı görevden uzaklaştırıldı
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        Ülkedeki birçok senatör, Başbakan Paetongtarn'ı Kamboçya'nın fiili lideri Hun Sen ile kaynayan bir sınır anlaşmazlığı üzerine yapılan telefon görüşmelerinde etik ihlallerde bulunmakla suçlamıştı.,

        Başbakan, telefon görüşmelerinin sızdırılması nedeniyle anayasayı ihlalle de suçlanıyor.

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