Biri 8, biri 10 yaşında: İki Türk müzisyen kardeşten İtalya'da gururlandıran başarı

Biri 8, biri 10 yaşında: İki Türk müzisyen kardeşten İtalya'da gururlandıran başarı

İtalya’nın Barletta şehrinde 35.'si düzenlenen ve 4 farklı dalda gerçekleştirilen International Young Soloist uluslararası müzik yarışmasında, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 5. sınıf çello öğrencisi olan 10 yaşındaki Gece Çıray, yarışmanın yaylılar A kategorisinde 97 puanla birincilik ödülü kazandı.

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Gece Çıray, efsanevi çellist Mstislav Rostropoviç’in öğrencisi olan Prof. Eldar İskenderov’un öğrencisi.

Aynı yarışmada üflemeli çalgılar kategorisinde yarışan 8 yaşındaki Hüseyin Alaz Çıray da trompet enstrümanıyla bu dalda 95 puanla birincilik ödülü kazandı.

Hüseyin Alaz Çıray, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı yarı zamanlı 1. sınıf öğrencisi olarak öğrenim hayatına devam ediyor. Öğrenimini İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın baş trompetçisi Timuçin Abacı'dan alıyor.

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Gece ve Alaz Çıray kardeşler, Türkiye'den yarışmaya katılan tek yarışmacılar.

Yarışmada 10 yaş ve altı, 11-13 yaş, 14-16 yaş, 17-19 yaş ve 20-30 yaş olmak üzere 5 ayrı yaş kategorisi bulunuyor.

Yarışmacılar piyano, yaylılar, üflemeliler, brass (pirinç alaşımlı üflemeliler), perküsyon ve vokal kategorilerinden yarışmaya katılıyor.