Bulanık Mahallesi muhtarı İbrahim Bozlakoğlu'nun 10 yıl önce yaptırdığı evi depremde yıkıldı. 2 katlı evlerinin yerine yine 2 katlı bir eve kavuştuğunu belirten Bozlakoğlu, "Biz 'Artık böyle bir ev yaptırabilir miyiz, evimiz olur mu? Aynı şekilde 2 katlı evimiz olacak mı?' diye düşündük. Çünkü yıkılan evlerimizi çok zor şartlar altında yaptırdık. Onların içinde çok büyük hayallerimiz, sevinçli, zor günlerimiz oldu. Ama Rabbim verirmiş… Hiçbir yerde olmayan iki katlı evler Kahramanmaraş’ta, Bulanık Mahallesi’nde. Bundan ilerisini bilmiyorum, düşünemiyorum. Bundan güzeli olamaz galiba. En güzeli benim mahallemde, en güzel toplu konutlar benim" diye konuştu.