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        Haberler Gündem 3. Sayfa İki hafta önce evlendi 4 gün önce kayboldu | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        İki hafta önce evlendi 4 gün önce kayboldu!

        Afyonkarahisar'da, 2 hafta önce dünya evine giren 17 yaşındaki genç kız, 4 gün önce bir anda ortadan kaybolurken, genç kadının annesini telefonda arayarak "Karakola gitmeyin en kısa sürede geri döneceğim" dediği öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 09:46 Güncelleme: 28.05.2025 - 09:46
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        İki hafta önce evlendi 4 gün önce kayboldu!
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        Afyonkarahisar'da olay, merkeze bağlı Gebeceler beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Meryem Nur Özay, 14 Mayıs'ta İ.Ö., (25) ile dünya evine girdi. Ancak Özay, nikahtan 10 gün sora bir anda ortadan kayboldu.

        EŞİ KAYIP İHBARINDA BULUNDU

        İHA'daki habere göre eşini arayan ancak bulamayan İ.Ö., ise durumu jandarmaya bildirerek yardım istedi. İ.Ö., jandarmaya verdiği ifadesinde eşi ile bir problemlerinin olmadığını savunarak, "Beldede bulunan bir akaryakıt istasyonun güvenlik kameralarına baktık ve eşimin orada bir ticari taksiye binerek ayrıldığını gördük. Eşim annesini arayarak ‘Karakola gitmeyin en kısa sürede geri döneceğim’ demiş. Erenler mahallesinde bir arkadaşının yanında kaldığını öğrendik ancak kendisine ulaşamadık. Başına bir şey gelmesinden korkuyorum, bu yüzden kendisi hakkında kayıp ihbarında bulundum" dedi.

        GENÇ KADIN ARANIYOR

        İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri kayıp kadını bulmak için çalışma başlattı.

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        #afyonkarahisar
        #Son dakika haberler
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