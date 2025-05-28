İki hafta önce evlendi 4 gün önce kayboldu!

Afyonkarahisar'da olay, merkeze bağlı Gebeceler beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Meryem Nur Özay, 14 Mayıs'ta İ.Ö., (25) ile dünya evine girdi. Ancak Özay, nikahtan 10 gün sora bir anda ortadan kayboldu.

EŞİ KAYIP İHBARINDA BULUNDU

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İHA'daki habere göre eşini arayan ancak bulamayan İ.Ö., ise durumu jandarmaya bildirerek yardım istedi. İ.Ö., jandarmaya verdiği ifadesinde eşi ile bir problemlerinin olmadığını savunarak, "Beldede bulunan bir akaryakıt istasyonun güvenlik kameralarına baktık ve eşimin orada bir ticari taksiye binerek ayrıldığını gördük. Eşim annesini arayarak ‘Karakola gitmeyin en kısa sürede geri döneceğim’ demiş. Erenler mahallesinde bir arkadaşının yanında kaldığını öğrendik ancak kendisine ulaşamadık. Başına bir şey gelmesinden korkuyorum, bu yüzden kendisi hakkında kayıp ihbarında bulundum" dedi.

GENÇ KADIN ARANIYOR

İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri kayıp kadını bulmak için çalışma başlattı.