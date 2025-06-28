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        Haberler Gündem Eğitim İki çocuk annesi, üniversiteden birincilikle mezun oldu

        İki çocuk annesi 44 yaşındaki kadın, üniversiteden birincilikle mezun oldu

        Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Moda Tasarımı Bölümünden birincilikle mezun olan 44 yaşındaki Ümmü Gemici, 25 yıllık hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 17:00 Güncelleme: 28.06.2025 - 17:00
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        İki çocuk annesi, üniversiteden birincilikle mezun oldu
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        Çeşitli nedenlerle lise öğrenimini yarıda bırakan Gemici, daha sonra evlenip 2 çocuk sahibi oldu.

        Eğitim idealinden vazgeçmeyen Gemici, liseyi dışarıdan bitirdikten sonra girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) 2023'te Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Moda Tasarımı Bölümüne yerleşti.

        Bölümünü birincilikle bitiren Gemici, mezun olmanın mutluluğunu yaşadı.

        Gemici, gazetecilere, okuma hayalinin peşinden koşmayı hiç bırakmadığını söyledi.

        Üniversite sürecinde eşinin ve çocuklarının desteğini aldığını belirten Gemici, "Çok heyecanlı ve mutluyum. 2 yıldır çok yoruldum. 25 yıllık geç kalmış bir mezuniyetti. İçimde kalmıştı üniversitede okumak, mezun olmak, diploma almak ama başardım" dedi.

        Liseyi dışarıdan bitirdikten sonra daha fazlasını yapmayı istediğini dile getiren Gemici, "Lise döneminde de çok başarılı bir öğrenciydim. Pandemi sürecinden önce dikiş kursuna başladım. Sonra baktım bana yetmiyor. 'Daha fazlasını yapmak istiyorum.' dedim. Üniversite sınavına hazırlandım. Moda tasarımı bölümünü kazandım. Çok mutluyum. Hayallerimin peşinden koştum ve başardım" ifadelerini kullandı.

        Gemici, birinciliğin ayrı gururu olduğunu vurgulayarak, "Öğrenci olmak çok güzel bir şey ama hem anne hem öğrenci olmak, aynı zamanda oğlumu evlendirdim bu süreçte, kayınvalide olmak, düğün yapmak hepsi bir arada çok yorucuydu ama en büyük destekçim tabii ki eşim, çocuklarım. Bana çok destek oldular, hepsine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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