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        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor ikas Eyüpspor, Tayfur Bingöl ile yollarını ayırdı! - ikas Eyüpspor Haberleri

        ikas Eyüpspor, Tayfur Bingöl ile yollarını ayırdı!

        ikas Eyüpspor, Tayfur Bingöl ile yollarını ayırdığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 15:29 Güncelleme: 19.06.2025 - 15:29
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        Eyüpspor, Tayfur Bingöl ile yollarını ayırdı!
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Tayfur Bingöl ile yollarını ayırdığını duyurdu.

        Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'deki ilk sezonumuzda formamızı giydiği süre boyunca verdiği mücadele için Tayfur Bingöl'e teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz." denildi.

        Tayfur Bingöl, Eyüpspor formasıyla 33 maçta 5 gol kaydetti.

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