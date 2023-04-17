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İhlas Suresi Okunuşu ve Anlamı: İhlas Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu

İhlas Suresi okunuşu ve anlamı: İhlas Suresi Arapça yazılışı, Türkçe anlamı, meali, tefsiri ve okunuşu

İhlas Suresi, Mekke döneminde inmiştir. Tamamı 4 ayettir. İhlas, "samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak" demektir. Allah’a bu surede anlatıldığı şekilde inanan, tevhit inancını tam anlamıyla benimsemiş ihlaslı bir mümin olacağı için sure bu adla anılmaktadır. Surede Allah'ın mahiyeti; kısa, öz ve net bir şekilde belirtilmektedir. İhlas Suresi Arapça okunuşu, Türkçe anlamı, yazılışı, meali, fazileti, tefsiri ve diğer merak edilenler içeriğimizde yer alıyor.

Giriş: 17.04.2023 - 11:36 | Güncelleme: ABONE OL
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  • İhlas Suresi, İslam dini için önem taşıyan dualar arasındadır. İhlas Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 112. suresidir ve sadece dört ayetten oluşmaktadır. . İhlas suresi okunuşu, “Kul hüvellâhü ehad” şeklinde başlar. İhlas Suresi, İslam inancında Allah'ın birliğini ve tekliğini vurgulayan kısa ama öz bir suredir. Bu nedenle "tevhid" (Allah'ın birliği) ile ilgili önemli bir öğretiyi içermektedir. İhlas Suresi Arapça okunuşu, Türkçe anlamı ve yazılışı hakkında bilgi sahibi olmak için doğru yerdesiniz. Bu sureyi ezberinizden bilmiyorsanız önce okumalı, daha sonra tekrar etmelisiniz. İşte, İhlas Suresi Türkçe - Arapça okunuşu, anlamı, Diyanet meali, tefsiri, fazileti ve yazılışı...

  • İhlas Suresi Arapça Okunuşu

    Bismillahirrahmânirrahîm.

    1. Kul hüvellâhü ehad

    2. Allâhüssamed

    3. Lem yelid ve lem yûled 

    4. Ve lem yekün lehû küfüven ehad

  • İhlas Suresi Türkçe Anlamı

    Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

    1. De ki; O Allah bir tektir.

    2. Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).

    3. Doğurmadı ve doğurulmadı 

    4. O'na bir denk de olmadı.

  • İhlas Suresi Konusu

    İhlas Suresinde Allah Teâlâ’nın bazı sıfatları veciz bir şekilde ifade edilip tevhit inancının önemine dikkat çekilmiştir.

    İhlas Suresi Nuzül 

    Mushaftaki sıralamada yüz on ikinci, iniş sırasına göre yirmi ikinci suredir. Nas suresinden sonra, Necm suresinden önce Mekke’de inmiştir. Medine’de indiğine dair rivayet de vardır. Mekke’de indiğini söyleyenler Mekkeli müşriklerin Hz. Peygamber’e gelerek “Bize rabbinin soyunu anlat” dediklerini, bunun üzerine bu surenin indiğini bildiren rivayetleri delil getirirler (Müsned, V, 133-134). Medine’de indiğini söyleyenler ise Yahudilerle Hıristiyanların Hz. Peygamber’e yönelttikleri Allah hakkındaki sorulara bir cevap olmak üzere Cebrail’in Hz. Peygamber’e gelip “Kul hüvellahü ehad” suresini okuduğunu bildiren rivayetleri delil göstermişlerdir (Taberî, XXX, 221-222; Râzî, XXXII, 175). Ancak surenin üslûp ve içeriği Mekke döneminde indiği izlenimini vermektedir.

  • İhlas Suresi Tefsiri (Kur’an Yolu)

    İhlâs suresinin, İslâm’ın esası olan tevhid (Allah’ın birliği) ilkesini özlü bir şekilde ifade ettiği ve Allah Teâlâ’yı tanıttığı için ilgili kaynakların hemen tamamında geçen bir hadislerinde Hz. Peygamber tarafından Kur’an’ın üçte birine denk olduğu ifade buyurulmuştur. Sözün akışı ve konunun Allah’ın nesebini (hangi soydan geldiğini) soran müşriklere verilen cevapla ilgili olması (meselâ bk. Şevkânî, V, 611) dikkate alındığında 1. ayetteki “O” diye çevirdiğimiz “hüve” zamirinin Allah’a ait olduğu açıkça anlaşılır. Allah ismi, varlığı ezelî, ebedî, zarurî ve kendinden olup her şeyi yaratan, her şeyin maliki ve mukadderatının hâkimi, her şeyi bilen ve her şeye kadir olan... Yüce Mevlâ’nın öz (has) ismidir (bk. Bakara 2/255).

    Müfessirler bu surede ağırlıklı olarak Allah’ın birliğini ifade eden ahad terimi ile var oluş bakımından kimseye muhtaç olmadığını anlatan “samed” terimi üzerinde durmuşlardır. “Tektir” diye çevirdiğimiz “ahad” kelimesi, “birlik” anlamına gelen vahd veya vahdet kökünden türetilmiş bir isimdir (Ebû Hayyân, VIII, 528); sıfat olarak Allah’a nisbet edildiğinde O’nun birliğini, tekliğini ve eşsizliğini ifade eder; bu sûrede doğrudan doğruya, Beled sûresinde (90/ 5, 7) dolaylı olarak Allah’a nisbet edilmiştir; bu anlamıyla tenzihî veya selbî (Allah’ın ne olmadığını belirten) sıfatları da içerir. Nitekim devamındaki ayetler de bu manadaki birliği vurgular. Bu sebeple “ahad” sıfatının bazı istisnalar dışında Allah’tan başkasına nisbet edilemeyeceği düşünülmüştür. Aynı kökten gelen vahid ise “bölünmesi ve sayısının artması mümkün olmayan bir, tek, yegâne varlık” anlamında Allah’ın sıfatı olmakla birlikte Allah’tan başka varlıkların sayısal anlamda birliğini ifade etmek için de kullanılmaktadır. Türkçede de “bir” (vahid) ile “tek” (ahad) arasında fark vardır. Bir, genellikle “aynı türden birçok varlığın biri” anlamında da kullanılır. “Tek” ise “türdeşi olmayan, zatında ve sıfatlarında eşi benzeri olmayan tek varlık” manasına gelir. İşte Allah, bu anlamda birdir, tektir. Ahad ile vahid sıfatları arasındaki diğer farklar ise şöyle açıklanmıştır: Ahad, Allah’ın zatı bakımından, vahid ise sıfatları bakımından bir olduğunu gösterir. Ahad ile vahidin her biri “ezeliyet ve ebediyet” manalarını da ihtiva etmekle birlikte, bazı âlimler ahadı “ezeliyet”, vahidi de “ebediyet” manasına tahsis etmişlerdir. Allah’ın sıfatı olarak her ikisi de hadislerde geçmektedir (bk. Buhârî, “Tefsîr”, 112; İbn Mâce, “Duâ”, 10; Nesâî, “Cenâiz”, 117; Müsned, IV, 103; geniş bilgi için bk. Bekir Topaloğlu, “Ahad”, DİA, I, 483; Emin Işık, “İhlâs Sûresi”, DİA, XXI, 537).

    İhlas Suresi Fazileti 

    Hz. Peygamber İhlas Suresinin önemi ve fazileti hakkında söyle buyurmuştur: “Varlığım elinde olan Allah’a yemin ederim ki bu sure Kur’an’ın üçte birine denktir” (Buhârî, “Tevhîd”, 1). Yine Hz. Peygamber, sevdiği için bu sureyi her namazda okuyan bir sahâbîye, “Onu sevmen seni cennete götürür” müjdesini vermiştir (Tirmizî, “Fezâilü’l-Kur’ân”, 11, “Tefsîr”, 93; diğer hadisler için bk. İbn Kesîr, VIII, 539-546).

  • İhlas Suresi Okunuşu Neye İyi Gelir?

    İhlas suresini gün içerisinde okumanın faydaları ve yararları olduğuna inanılır. Sıkıntılarından arınmak isteyenler İhlas suresini okuyabilir. Eve girdikten ve besmele çektikten sonra İhlas suresi okunabilir. Böylelikle hanede bolluk ve bereket artar. Bunun yanı sıra, tevhid inancını güçlendirmek isteyen müminlerin sık sık İhlas suresi okuması tavsiye edilir.

    12 Bin Kere İhlas Okumanın Fazileti

    İhlas Suresinin 12.000 kez okunmasının pek çok fazileti olacağı din alimleri tarafından belirtilmektedir. İslam alimleri, gün içerisinde İhlas Suresinin okunmasıyla ilgili olarak şunları söylemektedir:

    20 kez okuyan şehit sevabı kazanır.

    30 kez okuyan Hz. Muhammed’e (SAV) ‘e komşu olur.

    50 kez okuyan 50 yıllık günahını affettirir.

    100 kez okuyana 100 yıl boyunca ibadet etmiş gibi sevap yazılır.

    200 kez okuyan 100 köleyi özgür bırakmış gibi kabul edilir.

    400 kez okuyan 133 hatip indirmişçesine sevap kazanır.

    Bir gün bile aksatmadan 1000 kez okuyan cehennemden kurtulur.

  • İhlas Suresinin Diğer İsimleri Nedir?

    İhlas suresi ismi çok (Kesiru’l-İsm) olan surelerden biridir ve bu sure için yaklaşık 14 isim zikredilmiştir. Onlardan en önemlileri şunlardan ibarettir:

    İhlas; tevhid içerikli sağlam inançlarla temiz kalpli insanlara ihlas aşılamasından dolayı bu adı almıştır.

    Tevhid; bu surenin en önemli isimlerinden biri ve asıl konusudur; zira bu sure tevhid konusunun teşrii ve beyanı için nazil olmuştur.

    Samed; İhlas Suresi'nin ikinci ayetinde geçmekte ve birçok mana taşımaktadır, örneğin; herkesin ihtiyaç duyduğu ve ondan daha yüce bir üstün varlık yoktur.

    Necat; zira bu suredeki sağlam inançlar insanı cehennem ateşinden kurtarır.

    Marifet; Bu sure Allah'ı ve sıfatlarını tanımak için nazil olmasından dolayı bu adla anılmıştır.

    Esas; zira bu sure İslam’ın esası ve temeli olan tevhid ve Allah’ın sıfatlarından söz etmektedir.

    Tecrid; tek ve yalnız kılan anlamına gelmektedir. Bu sure Allah-u Teâlâ’yı birleşim, noksanlık ve maddi etkenlerden arındırıp (tecrid), münezzeh kılmaktadır.

    Tefrid; Allah’ı bir ve vahit bilmek.

    Beraat; Allah’ı tanımada insanın zihnini bütün kuşku, sapma ve yanlışlardan temizleyip arındırmaktadır.

     Muşakşaka; Kafirun, Nas ve Felak surelerinin de ismidir ve hassas durumlarda insanın ağzından çıkan söz manasına gelmektedir.

  • İhlas Suresi Kaç Ayet?

    İhlas Suresi 4 ayetten oluşmaktadır.

    İhlas Suresi Kaçıncı Sayfa ve Cüzde Yer Alıyor?

    İhlas Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 30. cüzünde bulunuyor. İhlas suresi, 604. sayfada yer almaktadır.

    İhlas Ne Demek?

    İhlas kelimesi, “samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak” anlamlarına gelmektedir.

    İhlas Suresi Ölülere Okunur Mu?

    İslam âlimlerinin ölülere okunan dualar ve sureler konusunda farklı görüşleri vardır. Buna karşın, İhlas suresinin ölülere okunmasında bir sakınca yoktur. Mezarlık ziyaretlerinde okunabilir.

    İhlas Suresi Abdestsiz Okunur Mu?

    Vakıa suresi, 79. ayette “Temizlenmiş olanlardan başkası ona el süremez.” şeklinde emredilir. Bu nedenle, cünüp olan ya da abdestsiz birisinin Kur’an-ı Kerim’e el süremeyeceği gibi herhangi bir ayeti de okuyamaz.

    Özetle, abdesti olmayan birisi, Kur’an-ı Kerim’e el dokundurmadan ezberinden bildiği ayet ve sureleri okuyabilir. Bu caizdir; ancak abdestsiz olan birisi Kur’an’a dokunarak İhlas suresini okuyamaz. Ayet el-Kürsi, Fatiha ve İhlas gibi ayet ve sureleri okumak isteyen kimse, bunları dua niyetiyle okursa caizdir. (Elmalılı Hamdi YAZAR, Tefsir, Vakıa 79. ayet in izahı; Celal Yıldırım, İslam fıkhı, IV/157)

    Keza, başörtüsü olmadan da İhlas suresi okunabilir; ancak Kur'an'a saygıdan dolayı başörtülü olunması tavsiye edilmektedir.

    İhlas Suresi Adetliyken Okunur Mu? 

    İhlas suresinin adetliyken Kur'an-ı Kerim'den ya da ezberden okunması caiz olmamaktadır.

  • EZBERLEMENİZ İÇİN DİĞER DUALAR VE SURELER  

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos
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