İHH: Gazze'de 5 görevli hayatını kaybetti
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Gazze'de yürütülen projede çalışan 5 görevlinin hayatını kaybettiğini ifade etti. Projenin Dünya Gıda Programı (WFP) ile birlikte yürütüldüğü bildirildi.
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İsrail'in saldırıları sonucu Dünya Gıda Programı (WFP) ile birlikte Gazze'de yürüttükleri projede çalışan 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de ağır yaralandığını bildirdi.
İHH'nın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Dünya Gıda Programı (WFP) ile birlikte Gazze'de yürüttüğümüz projemizde çalışan 5 arkadaşımız, işgalci İsrail'in son iki günde gerçekleştirdiği saldırılar sonucu şehit oldu, 2 arkadaşımız da ağır yaralandı. Mazlum Gazze halkına canı pahasına her gün yardım ulaştırmaya çalışan insani yardım görevlilerini hedef alan bu menfur saldırıyı kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, saldırılarda Muhammed el-Mubayyid, Ahmed Bustan, Mu'taz Receb, İshak el-Tayf ve Cemal el-Mubayyid'in hayatını kaybettiği bildirildi.