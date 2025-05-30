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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kız çocuklarının görüntülerini paylaştı! Sınır dışı | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Kız çocuklarının görüntülerini paylaştı! Sınır dışı kararı!

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada küçük yaştaki kız çocuklarıyla yaptığı röportajları paylaşan yabancı uyruklu şüpheliyi gözaltına aldı. A.C., sınır dışı edilmek üzere Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 13:17 Güncelleme: 30.05.2025 - 14:30
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        Kız çocuklarının görüntülerini paylaştı! Sınır dışı!
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        İstanbul'da, bazı sosyal medya platformlarında yayınlanan görüntüler üzerine çalışma başlatan polis, 27 Mayıs'ta, Kadıköy'de yaşları küçük D.N.C ve Ö.Ş.'nin, bir sosyal medya içerik üreticisi tarafından kurgusal olduğu belirtilen video çekimine dahil edildiklerini tespit etti.

        ZANLI OPERASYONLA YAKALANDI

        AA'daki habere göre çekim sonrası görüntülerin paylaşılmaması talebine rağmen çocukların görüntülerinin sosyal medya platformlarında yayınladığını belirleyen polis, şüpheli A.C.'yi 29 Mayısta Pendik'te düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

        SINIR DIŞI EDİLECEK

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen A.C., sınır dışı edilmek üzere Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

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