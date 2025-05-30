Kız çocuklarının görüntülerini paylaştı! Sınır dışı kararı!
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada küçük yaştaki kız çocuklarıyla yaptığı röportajları paylaşan yabancı uyruklu şüpheliyi gözaltına aldı. A.C., sınır dışı edilmek üzere Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi
İstanbul'da, bazı sosyal medya platformlarında yayınlanan görüntüler üzerine çalışma başlatan polis, 27 Mayıs'ta, Kadıköy'de yaşları küçük D.N.C ve Ö.Ş.'nin, bir sosyal medya içerik üreticisi tarafından kurgusal olduğu belirtilen video çekimine dahil edildiklerini tespit etti.
ZANLI OPERASYONLA YAKALANDI
AA'daki habere göre çekim sonrası görüntülerin paylaşılmaması talebine rağmen çocukların görüntülerinin sosyal medya platformlarında yayınladığını belirleyen polis, şüpheli A.C.'yi 29 Mayısta Pendik'te düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.
SINIR DIŞI EDİLECEK
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen A.C., sınır dışı edilmek üzere Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.