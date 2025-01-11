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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Iğdır FK: 0 - Fatih Karagümrük: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Iğdır FK: 0 - Fatih Karagümrük: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Iğdır FK sahasında Fatih Karagümrük'le karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İstanbul temsilcisi 1-0 kazandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2025 - 15:30 Güncelleme: 11.01.2025 - 15:30
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        Karagümrük deplasmanda kazandı!
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        Trendyol 1. Lig'in 19. hafta karşılaşmasında Iğdır FK ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaştı. Mücadele konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        F. Karagümrük'e galibiyeti getiren golü 53. dakikada Göktan Gürpüz kaydetti.

        Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük 34 puana yükseldi. Son 6 maçta 5. mağlubiyetini alan Iğdır FK ise 25 puanda kaldı.

        Ligin 20. haftasında Iğdır FK sahasında Bolurspor'u ağırlayacak. Karagümrük ise deplasmanda Amedspor'a konuk olacak.

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