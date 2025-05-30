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        Haberler Magazin İGA İstanbul Havalimanı ‘Fahrelnissa Zeid’ ile dünyayı buluşturuyor

        İGA İstanbul Havalimanı ‘Fahrelnissa Zeid’ ile dünyayı buluşturuyor

        İGA ART Galeri, 'Solo' serisine 'Fahrelnissa Zeid ile Karşılaşma' sergisiyle başladı. Zeid'in bir eserinin yanı sıra sanatçı hakkındaki belge ve videolara yer verilen sergi, Havalimanı'nın Dış Hatlar bölümündeki İGA ART Galeri'de 31 Ağustos 2025 tarihine kadar ziyaretçileri bekliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2025 - 15:35 Güncelleme: 30.05.2025 - 15:47
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        Fahrelnissa Zeid ile Karşılaşma
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        Küresel bir aktarma merkezi olarak dünyanın 321 noktasına düzenlenen uçuşlarla her gün binlerce yerli ve yabancı misafire ev sahipliği yapan İGA İstanbul Havalimanı, Türkiye’nin tarihi ve sanatsal değerlerini dünyaya tanıtmaya devam ediyor.

        İGA İstanbul Havalimanı’nın kültür ve sanat merkezi İGA ART Galeri’de açılan 'Solo: Fahrelnissa Zeid ile Karşılaşma' sergisi; 20'nci yüzyılın en önemli kadın sanatçılarından Türk ressam ve heykel sanatçısı Fahrelnissa Zeid’in, 1960 yılında yaptığı ve özel bir koleksiyonda yer alan yağlıboya eserinin etrafında şekilleniyor.

        Fahrelnissa Zeid (1901 - 1991)

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        Arşiv fotoğrafları, sergi afişleri, biyografi fragmanları, kronolojik akışlar ve hareketli görüntülerin de yer aldığı serginin açılışı İGA İstanbul Havalimanı Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Server Aydın tarafından yapıldı.

        Server Aydın konuşmasında şu ifadelere yer verdi: Fahrelnissa Zeid, Türk sanatında gelenekselcilik ve modernliği harmanlamış ve dünya çapında tanınan özgün eserleriyle Anadolu’nun kültürel mirasını yeni nesillere ve coğrafyamızın ötesine ulaştırmada önemli bir rol oynamıştır. Doğu ve Batı sanatını buluşturan ilk kadın ressam olarak tanınan Zeid, Türk kültür ve sanatını uluslararası arenada tanıtan önemli bir elçidir. Dünyayı kutuplaştırmak, farklılıkları vurgulamak son derece kolaydır. Asıl zor olan, farklı coğrafyalardan, dillerden ve kültürlerden insanlara aynı anda hitap edebilmektir. Bunu başarmanın en güçlü yollarından biri ise sanattır. Hizmetlerimizde sağladığımız çeşitliliği, zenginliği ve kapsayıcılığı, imza attığımız her işte sürdürüyoruz. ‘Solo: Fahrelnissa Zeid ile Karşılaşma’ sergisi de bütün bu amaçlarımıza hizmet ettiği gibi, Türk resminin, sanatının çok önemli bir ismini Havalimanımızda ağırlama gururunu da bizlere yaşatıyor.

        Server Aydın

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        İGA İstanbul Havalimanı Dış Hatlar bölümündeki İGA ART Galeri A-B Knuckle’da görülebilen serginin küratörlüğünü üstlenen İGA ART Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Marcus Graf sergiye dair şunları belirtti: İGA ART’ın 'Solo' serisi, sade ama güçlü bir fikre dayanıyor. Her sergide yalnızca bir sanatçının tek bir özgün eserine yer veriyoruz. Amacımız, o tek eserin etrafında bir anlam evreni kurmak. Görsel yoğunluk ve dikkat dağınıklığının hüküm sürdüğü bir çağda, izleyiciyi yavaşlamaya, dikkatle bakmaya ve gerçekten bağ kurmaya davet ediyoruz.

        Prof. Dr. Marcus Graf

        Solo serisinin ilk konuğu olan Zeid’in vizyoner kişiliği, tutkulu sanatı ve sınır tanımayan yaşam öyküsüyle, kültürel, coğrafi ve sanatsal sınırları aşan eşsiz bir sanatçı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Graf, Zeid’in yapıtının etrafında, sanatçının hayatı ve üretimini anlatan belgeler, fotoğraflar ve metinlerden oluşan bir çerçeve kurduklarını ifade etti. Graf, serginin hayata geçmesini sağlayanlara ve ziyaretçilerine Fahrelnissa Zeid’in kalıcı mirasını onurlandırdıkları için teşekkür etti.

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        #Fahrelnissa Zeid

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