SAHURA KADAR SU TÜKETMEYE ÇALIŞIN
En sık yapılan hatalardan biri de su tüketimini iftar masasında sınırlandırmaktır. Halbuki uzun süre susuz kalan vücudun su dengesini korumak için daha fazla su tüketmek gerekir. İftardan sonra susamadığınız zamanlarda bile su içmek, ertesi gün için vücudunuzun su depolamasını sağlar. Birçok sporcu, büyük yarıştan günler önce su tüketimini artırır böylece yarış sırasında ciddi bir susuzluk hissetmez.
Suya alternatif olarak; bitki çayları, süt, ayran, taze sıkılmış meyve suyu, maden suyu gibi içecekler tercih edilebilir.