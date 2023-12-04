İftar topunun hikayesi: İftar topu nasıl ortaya çıktı?
İftar topu, Ramazan ayında Müslümanların oruçlu geçirdikleri gün sonunda akşam ezanı vakti ile birlikte iftar vaktinin geldiğini haber veren top ateşidir. İftar topu geleneğinin nasıl ortaya çıktığına dair kesin bir bilgi olmamakla birlikte, bu konuda öne sürülen birkaç teori bulunuyor
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1800'lü yıllarda Osmanlı döneminde başlayan bu gelenek iftar ve sahuru kapsıyordu. Ancak bir süre sonra sahurda atılan toplardan vazgeçildi.
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KISA SÜREDE TÜM OSMANLI İMPARATORLUĞU'NDA KULLANILMAYA BAŞLADI
Arşivde yer alan belgelere göre iftar topu geleneği 1821'de Anadolu Hisarı'ndaki topun ateşlenmesiyle başladı. Kısa bir süre sonra Rumeli Hisarı'nda da başlayan top atışları 1827'de Yedikule surlarına taşındı.
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Yaklaşık 20 yıl gibi bir sürede imparatorluğun her bölgesine yayılmaya başlayan iftar topları için cebel, sahra, balyemez, dağ karabina ve kamış gibi farklı toplar kullanıldı.
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KAZALAR NEDEİYLE TÜFEK KULLANILMAYA BAŞLADI
Ancak top atışlarında yaşanan ciddi kazalar nedeniyle hayatlarını kaybeden kişilerin ailelerine devlet tarafından ömür boyu maaş bağlanmaya başladı. Top atışları kazalar nedeniyle kalelerin olmadığı bölgelerde yapılmamaya başladı.
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GÜNÜMÜZDE BARUT KULLANILIYOR
İftar topu yerine tüfek kullanılmaya başladı. Günümüzde ise sadece ses çıkması için barut istihkakı kullanılıyor ve gelenek hala yaşatılıyor.