IFAB'dan penaltı kurallarına yeni düzenleme!

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), penaltılarda yapılan ihlallerle alakalı yeni bir düzenleme yaptığını açıkladı.

IFAB'ın yeni düzenlemeleri ise şu şekilde;

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-Vuruşu yapan oyuncu aynı anda iki ayağıyla topa vurursa veya vuruşu yaptıktan sonra destek ayağına değerse, top kaleye girdiği takdirde vuruş tekrarlanacak.

-Top kaleye girmezse, endirekt serbest vuruş verilecek.

Daha önce bu tür bir durumda penaltı atışının sonucuna bakılmaksızın, oyun çift vuruşla devam ediyordu. Yeni kuralla birlikte eğer atış gol olursa penaltı atışı tekrarlanacak. Eğer top gol olmazsa kalesine penaltı atılan takım oyuna çift vuruşla başlayacak.