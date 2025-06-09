Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Medya İdris Kardaş Can Medya Grubu’nda

        İdris Kardaş Can Medya Grubu’nda

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı İdris Kardaş'ın Can Medya Grubu'na katıldığını duyuran Can Medya Grubu Başkanı Kenan Tekdağ, Kardaş'ın yazarlık ve dijital yeniden yapılanma ve entegrasyon projelerinin koordinasyonunda görev yapacağını bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.06.2025 - 14:42 Güncelleme: 09.06.2025 - 14:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        İdris Kardaş Can Medya Grubu'nda
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı İdris Kardaş, Can Medya Grubu’na katıldı.

        Can Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ tarafından yapılan açıklamada, “Sayın İdris Kardaş’ın Can Medya Grubumuz bünyesinde yazarlık ve ayrıca dijital yeniden yapılanma ve entegrasyon projelerinin koordinasyonunda görev yapmak üzere Grubumuza katıldığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Sayın Kardaş’a Can Medya Grubu’na hoş geldin diyor ve başarılar diliyorum” denildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuzenlerin husumeti cinayetle bitti! Bıçaklar çekildi!
        Kuzenlerin husumeti cinayetle bitti! Bıçaklar çekildi!
        Dönüş başladı! Bakan Yerlikaya uyardı
        Dönüş başladı! Bakan Yerlikaya uyardı
        Burcu öğretmenin yardım çığlığı: Kurtarın beni bu adamdan!
        Burcu öğretmenin yardım çığlığı: Kurtarın beni bu adamdan!
        Muslera yerine 5 aday!
        Muslera yerine 5 aday!
        12 ülke vatandaşının ABD'ye seyahati resmen yasaklandı
        12 ülke vatandaşının ABD'ye seyahati resmen yasaklandı
        Çiğ tavuğu yıkar mısın? Bulaşık süngerin yeni mi?
        Çiğ tavuğu yıkar mısın? Bulaşık süngerin yeni mi?
        İsmiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor
        İsmiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor
        Türkiye'den İsrail'e Madleen tepkisi
        Türkiye'den İsrail'e Madleen tepkisi
        İsrail ordusu Madleen gemisine müdahale etti
        İsrail ordusu Madleen gemisine müdahale etti
        Galatasaray'da Osimhen bilmecesi!
        Galatasaray'da Osimhen bilmecesi!
        Hayvanları için ot biçiyordu görmedi... Isırdı ve öldürdü!
        Hayvanları için ot biçiyordu görmedi... Isırdı ve öldürdü!
        Karaciğeri temizleyen 5 yiyecek!
        Karaciğeri temizleyen 5 yiyecek!
        Silahlı kavga kanlı bitti! Baba öldü, oğlu ağır yaralı!
        Silahlı kavga kanlı bitti! Baba öldü, oğlu ağır yaralı!
        "Bağış" dedi ama... Gassal rüşvetten tutuklandı!
        "Bağış" dedi ama... Gassal rüşvetten tutuklandı!
        Uzak Doğu kökenli ve istilacı... 56. tür olarak kayıtlara geçti!
        Uzak Doğu kökenli ve istilacı... 56. tür olarak kayıtlara geçti!
        Patmos modası
        Patmos modası
        "Huzurla kal sevgilim..." Ayçiçeği tarlasında hüzün...
        "Huzurla kal sevgilim..." Ayçiçeği tarlasında hüzün...
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        Yaprakları maydanoza benziyor! Zehirli baldıran otuna dikkat!
        Yaprakları maydanoza benziyor! Zehirli baldıran otuna dikkat!
        Zirvede neler konuşuldu?
        Zirvede neler konuşuldu?
        Habertürk Anasayfa