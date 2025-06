İdris Kardaş Can Medya Grubu’nda

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı İdris Kardaş, Can Medya Grubu’na katıldı.

Can Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ tarafından yapılan açıklamada, “Sayın İdris Kardaş’ın Can Medya Grubumuz bünyesinde yazarlık ve ayrıca dijital yeniden yapılanma ve entegrasyon projelerinin koordinasyonunda görev yapmak üzere Grubumuza katıldığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Sayın Kardaş’a Can Medya Grubu’na hoş geldin diyor ve başarılar diliyorum” denildi.

