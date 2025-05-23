Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika "İddia ettikleri dosya mahkeme kararıyla sabit" | Son dakika haberleri

        "İddia ettikleri dosya mahkeme kararıyla sabit"

        CHP lideri Özel, Ekrem İmamoğlu'nu tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti. Özel, ziyaret sonrası açıklamada İBB'ye yönelik 4.dalga operasyonu hakkında konuştu. Özel, "Bugün alınan arkadaşlardan raylı sistemlerde orada da yolsuzluk yapıldığı algısı yaratıyorlar. İddia ettikleri dosya mahkeme kararıyla sabit. Yapılan işin doğru olduğu söyleniyor" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2025 - 14:36 Güncelleme: 23.05.2025 - 14:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        "İddia ettikleri dosya sabit"
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nu tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.

        Özel, ziyaret sonrası açıklamalarda bulundu. Açıklamasında İBB'ye yönelik 4.dalga operasyonuna değinen Özel, şunları kaydetti: "Bugün alınan arkadaşlardan, raylı sistemlerde orada da yolsuzluk yapıldığı algısı yaratıyorlar. İddia ettikleri dosya mahkeme kararıyla sabit. Yapılan işin doğru olduğu söyleniyor."

        AHMET ÖZER DAVASI

        "Ahmet Özer davasında deyim yerindeyse iddianameyi uçak yaptı attı yolladı savcının üzerine. 17 yıl boyunca görüştüğü kişileri taramışlar. 619 kişi hakkında adli işlem varmış. Hesap veremediği hiç kimse yok. Remzi Kartal ile 2 kez görüşmüş. 14 görüşme 1'e iniyor. O bir görüşmenin de yapıldığını Ahmet Özer hatırlamıyor. 10 yıl önceki görüşme.

        Ahmet Özer neden tutuklu, belediye başkanı seçilmeseydi 10 yıl önceki görüşmelerini didiklerler miydi. Neden tutuklu, suç Kürt'sün Esenyurt'taki Kürtlerden oy aldın, Esenyurt'u kazandın."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kurban Bayramı tatili uzatılmadı
        Kurban Bayramı tatili uzatılmadı
        Avrasya Tüneli'nin işletmecileri gözaltında
        Avrasya Tüneli'nin işletmecileri gözaltında
        İBB'ye 4. dalga operasyon
        İBB'ye 4. dalga operasyon
        İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddiasıyla ilgili şoförün ifadesi ortaya çıktı
        İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddiasıyla ilgili şoförün ifadesi ortaya çıktı
        Fatma Zehra Kınık Demir için 15 yıla kadar hapis talebi
        Fatma Zehra Kınık Demir için 15 yıla kadar hapis talebi
        İşte Fenerbahçe'deki kritik zirvenin detayları!
        İşte Fenerbahçe'deki kritik zirvenin detayları!
        Suçüstü yakalanmışlardı! Adliyede rüşvetten tutuklama!
        Suçüstü yakalanmışlardı! Adliyede rüşvetten tutuklama!
        Galatasaray'da imzalar, vedalar ve beklentiler!
        Galatasaray'da imzalar, vedalar ve beklentiler!
        ‘Sülün Osman’dan sonra o geliyordu!
        ‘Sülün Osman’dan sonra o geliyordu!
        Galatasaray'dan kanatlara yıldız hamlesi!
        Galatasaray'dan kanatlara yıldız hamlesi!
        James Bond burada çekilmişti! Adana'dan Kayseri'ye 'yeşil' yolculuk
        James Bond burada çekilmişti! Adana'dan Kayseri'ye 'yeşil' yolculuk
        Üniversiteli genç kız Yeşilçam oyuncusunu öldürdü!
        Üniversiteli genç kız Yeşilçam oyuncusunu öldürdü!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Adana'da dehşet! Temizlik görevlisi esnafı bıçakla öldürdü!
        Adana'da dehşet! Temizlik görevlisi esnafı bıçakla öldürdü!
        Bir beğeniyor bir beğenmiyor
        Bir beğeniyor bir beğenmiyor
        Danimarka Avrupa'nın en yüksek emeklilik yaşına sahip olacak
        Danimarka Avrupa'nın en yüksek emeklilik yaşına sahip olacak
        "Hamile değilim"
        "Hamile değilim"
        Yapı ruhsat ve izinlerinde sert düşüş
        Yapı ruhsat ve izinlerinde sert düşüş
        OnlyFans'in satışı için 8 milyar dolarlık görüşme
        OnlyFans'in satışı için 8 milyar dolarlık görüşme
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Habertürk Anasayfa