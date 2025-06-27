iDATA barkod numarası nedir? iDATA barkod numarası nerede yazar, nasıl öğrenilir?

İDATA BARKOD NUMARASI NEDİR?

iDATA barkod numarası, vize başvuru sürecinde bireyin başvurusunu tanımlayan özel ve benzersiz bir takip kodudur. Türkiye’de Almanya ve İtalya gibi bazı ülkelerin vize işlemlerini yürüten iDATA aracılığıyla yapılan başvurularda, her başvuru sahibine sistem tarafından otomatik olarak bir barkod numarası atanır. Bu numara, başvuru formunun sağ üst köşesinde yer alır ve hem sayı hem harflerden oluşabilir. iDATA barkod numarası, başvurunun sisteme kayıt edildiğini ve işlemlerin dijital ortamda takibe alındığını gösteren temel referans bilgisidir.

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Vize başvurusu sırasında elden teslim edilen evraklar, pasaport, biyometrik veriler ve ücret ödemeleri, bu barkod numarasıyla eşleştirilir. Bu sayede başvuru sahibinin bilgileri karışmaz ve tüm süreç takip edilebilir hâle gelir. Aynı zamanda barkod numarası, başvurunun hangi aşamada olduğunu kontrol etmek isteyenler için de kullanılır. iDATA’nın resmi internet sitesi üzerinden yapılan “başvuru takip” işlemlerinde, bu barkod numarası girildiğinde başvuru durumu görüntülenebilir.

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Örneğin “başvuru alındı”, “konsoloslukta işlemde” ya da “pasaport gönderildi” gibi aşamalar doğrudan bu numara aracılığıyla öğrenilir. Bu numara olmadan başvurunun takibi mümkün olmadığı gibi, hatalı ya da eksik barkod numarası girilmesi hâlinde sistem kullanıcıya bilgi vermez. Bu nedenle başvuru sahiplerinin kendilerine verilen belgelerdeki iDATA barkod numarasını dikkatlice saklamaları ve herhangi bir yazışmada bu numarayı referans olarak kullanmaları önemlidir.

İDATA BARKOD NUMARASI NASIL GÖREBİLİRİM? iDATA barkod numarasını görmek isteyen başvuru sahipleri, bu numarayı vize başvuru formunun sağ üst köşesinde ya da iDATA tarafından gönderilen onay e-postası ve çıktılar üzerinde bulabilir. Barkod numarası, başvuru merkezine gidilmeden önce çevrim içi sistem üzerinden doldurulan başvuru formu tamamlandığında otomatik olarak oluşturulur ve belgeye eklenir. Başvuru sahibi, formunu PDF olarak indirdiğinde ya da çıktısını aldığında, sayfanın en üst kısmında yer alan barkodun hemen altında bu numarayı açık şekilde görebilir. Numara, hem barkod şeklinde çizgiler hâlinde hem de sayısal-harfli karakterlerle yazılı olarak belirtilir. Ayrıca, iDATA başvuru merkezi tarafından gönderilen randevu onayı e-postası, dekont ya da teslim fişlerinde de bu barkod numarası yer alır. Bu numara, başvurunun dijital sistemdeki karşılığı olduğu için, işlemlerin takibi, belgelerin eşleştirilmesi ve vize sürecinin izlenmesi açısından büyük önem taşır. REKLAM Eğer başvuru sahibi daha önce çıktısını almadıysa, e-posta kutusunu kontrol ederek “iDATA Başvuru Onayı” veya “Randevu Bilgilendirme” başlıklı mesajlardaki belgeleri inceleyebilir. Herhangi bir teknik sorun yaşanması veya belge kaybı durumunda ise, iDATA’nın çağrı merkezi veya ilgili başvuru merkezi ile iletişime geçilerek barkod numarası yeniden talep edilebilir. Ancak bu tür işlemlerde kimlik doğrulaması yapılması gerektiğinden, başvuru sahibinin bilgilerini eksiksiz sunması zorunludur.

İDATA BARKOD NUMARASI NEREDE YAZAR? iDATA barkod numarası, vize başvuru formunun sağ üst köşesinde yer alır ve bu bölümde hem barkod çizgileri şeklinde hem de altında sayı ve harflerden oluşan karakter dizisi olarak yazılı şekilde bulunur. Başvuru formu doldurulduktan sonra sistem tarafından otomatik olarak oluşturulan bu numara, formun PDF çıktısında açıkça görünür. iDATA tarafından gönderilen randevu onayı e-postası, dekont ve teslim belgeleri üzerinde de bu barkod numarası yer alır. İDATA BARKOD NUMARASI NE İŞE YARAR? iDATA barkod numarası, vize başvuru sürecinde başvuru sahibine ait bilgilerin sistemde doğru şekilde tanımlanmasını ve takibini sağlayan benzersiz bir kimlik numarasıdır. Bu numara sayesinde, kişinin sunduğu belgeler, randevu tarihi, pasaport bilgileri, biyometrik veriler ve ödeme detayları tek bir dijital kayıt altında toplanır. Başvuru formu tamamlandığında sistem tarafından otomatik olarak oluşturulan bu barkod numarası, başvuruya dair yapılan tüm işlemlerin doğru kişiyle eşleşmesini sağlar. Almanya ve İtalya vize başvurularında hizmet veren iDATA, başvuru merkezine gelen her bireyin sürecini bu numara ile takip eder. Örneğin, başvurunun hangi aşamada olduğunu öğrenmek isteyen bir kişi, iDATA’nın internet sitesindeki “başvuru takibi” bölümüne barkod numarasını girerek, belgelerinin işlenip işlenmediğini, pasaportunun konsolosluğa ulaşıp ulaşmadığını veya sonuçlanıp sonuçlanmadığını görebilir.

Bu sistem sayesinde başvuru süreci hem başvuru sahibi hem de iDATA çalışanları için daha hızlı, düzenli ve hatasız yürütülür. Aynı zamanda barkod numarası, başvuru süreciyle ilgili yapılacak yazışmalarda ve olası düzeltme ya da bilgi güncellemelerinde de referans alınır. Her başvuru için yalnızca bir kez oluşturulan bu numara, başvurunun dijital arşivde güvenli biçimde saklanmasına da olanak tanır. Dolayısıyla barkod numarası, yalnızca teknik bir bilgi değil, başvurunun tüm aşamalarında aktif kullanılan bir takip anahtarıdır.