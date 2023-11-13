İçtiği radyumlu ilaç yüzünden çenesi parçalanan Eben Byers'ın trajik ölümü

Kasım 1927'de Eben Byers, yıllık Yale-Harvard futbol maçından döndüğü sırada seyahat ettiği tren aniden durdu ve yataktan düşerek kolunu incitti. Tedavi için doktoru CC Moyer ona radyumun suda çözülmesiyle yapılan bir ilaç olan Radithor'u verdi.

1920'lerin ortalarında hiç kimse radyoaktif maddeye yüksek düzeyde maruz kalma durumunda genetik mutasyonlara ve kansere neden olabileceğinin farkında değildi.