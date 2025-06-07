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        Haberler Magazin İclal Aydın 'aşk' paylaşımı - Magazin haberleri

        İclal Aydın 'aşk' paylaşımı

        Oyuncu ve yazar İclal Aydın ile heykeltıraş Ozan Ünal'ın paylaşımları 'aşk yaşıyorlar' olarak yorumlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.06.2025 - 11:05 Güncelleme: 07.06.2025 - 11:05
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        'Aşk' yorumu
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        İclal Aydın ve 'Bunu Sen Oku' kitabının çizimlerini yapan heykeltıraş Ozan Ünal'ın yaptıkları karşılıklı paylaşımları, aşk dedikodularına beraberinde getirdi.

        İclal Aydın, 5 Ekim 2022'de Ozan Ünal (sağda) ile yeni kitabı için bir araya gelmişti.

        Aydın, evinin önüne gelen kumruların videosunu Ozan Ünal'ı etiketleyerek paylaşan Aydın; "Her akşam üzeri mutfak penceremizde, her sabah arka bahçe çitlerinde hep ve daima birlikteler… İyi bayramlar, sevgiler #ikikişilikbirdünya" mesajını yayınladı.

        Ozan Ünal da İclal Aydın’ın gönderisinin altına; "Tam zamanında, tam yerinde kendi evreninde, iki kişilik bir dünyanın, iki kumrusu onlar da" yorumunu yazdı ve kalp simgesiyle videoyu sayfasına ekledi.

        İkilinin bu paylaşımları 'aşk' olarak yorumlandı.

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        #Ozan Ünal
        #İclal Aydın

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