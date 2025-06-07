İclal Aydın 'aşk' paylaşımı
Oyuncu ve yazar İclal Aydın ile heykeltıraş Ozan Ünal'ın paylaşımları 'aşk yaşıyorlar' olarak yorumlandı
İclal Aydın ve 'Bunu Sen Oku' kitabının çizimlerini yapan heykeltıraş Ozan Ünal'ın yaptıkları karşılıklı paylaşımları, aşk dedikodularına beraberinde getirdi.
İclal Aydın, 5 Ekim 2022'de Ozan Ünal (sağda) ile yeni kitabı için bir araya gelmişti.
Aydın, evinin önüne gelen kumruların videosunu Ozan Ünal'ı etiketleyerek paylaşan Aydın; "Her akşam üzeri mutfak penceremizde, her sabah arka bahçe çitlerinde hep ve daima birlikteler… İyi bayramlar, sevgiler #ikikişilikbirdünya" mesajını yayınladı.
Ozan Ünal da İclal Aydın’ın gönderisinin altına; "Tam zamanında, tam yerinde kendi evreninde, iki kişilik bir dünyanın, iki kumrusu onlar da" yorumunu yazdı ve kalp simgesiyle videoyu sayfasına ekledi.
İkilinin bu paylaşımları 'aşk' olarak yorumlandı.