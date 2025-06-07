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        Haberler Gündem İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da şehit ailesini ziyaret etti

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da şehit ailesini ziyaret etti

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da şehit Teğmen Fikret Dinçer'in ailesini ziyaret etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.06.2025 - 22:35 Güncelleme: 07.06.2025 - 22:35
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        Konya'da şehit ailesine ziyaret
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

        "Kurban Bayramımızın 2. günü, kahraman şehidimiz Teğmen Fikret Dinçer'in Konya'daki baba ocağını ziyaret ettik, şehidimizin annesi Zübeyde ablamız, babası Ali ağabeyimiz, değerli eşi Şerife kardeşimiz ve biricik kızı Mina yavrumuz ile bir araya geldik. Dualarımız şehidimiz içindi, kahraman şehidimiz Fikret Dinçer, Kuzey Irak'ta 23 Mart 2019 tarihinde şehit olmuştu. Aziz hatırası asla unutulmayacak. Şehidimizin ruhu şad, makamı ali olsun."

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        #Ali Yerlikaya
        #haberler
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