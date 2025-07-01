30 ilde FETÖ operasyonu: 65 tutuklama
Terör örgütü FETÖ'ye yönelik 30 ilde düzenlenen operasyonlarda son 2 haftada 156 şüphelinin yakalandığını duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şüphelilerden 65'inin tutuklandığını açıkladı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik jandarma tarafından yürütülen operasyonları sosyal medya hesabından paylaştı.
Buna göre; 30 ilde son iki haftadır düzenlenen operasyonlarda 156 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.
Şüpheliler; FETÖ'nün 'Güncel yapılanması' içerisinde faaliyet yürütmek, ankesörlü telefonlarla örgüt sorumluları ile irtibatta bulunmak, terör örgütüne finans sağlamak ve örgüt propagandası yapmak suçlarından aranıyordu. Şüphelilerden 65'i tutuklandı, 34'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.