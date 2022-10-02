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Icardi Arjantin'e gitti, Wanda Nara eve almadı - Guendalina Rodriguez'den yasak ilişki iddiası - Icardi Wanda Nara ayrıldı mı?

Mauro Icardi Arjantin'e gitti, Wanda Nara eve almadı - Guendalina Rodriguez'den yasak ilişki iddiası

Adana Demirspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Galatasaray'da hafif sakatlığı sebebiyle maç kadrosuna alınmayan Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara için Arjantin'e gittiği öne sürüldü. Sallantıda olan ilişkilerini kurtarmak için ülkesine uçan Icardi'yi Wanda Nara'nın eve almadığı belirtildi. Okan Buruk, dünkü maçtan sonra yıldız golcünün özel hayatında problemler yaşadığını ifade etmişti. Öte yandan trans birey Guendalina Rodriguez, 2019 yılından bu yana Icardi ile ilişkisinin olduğunu iddia etti

02.10.2022 - 17:52 | Güncelleme: ABONE OL

  • Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda golsüz berabere kalan Galatasaray'da hafif sakatlığı sebebiyle kadroya alınmayan Mauro Icardi'nin Arjantin'e gittiği ortaya çıktı.

  • Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Adana Demirspor maçı sonrası basın toplantısında Icardi'nin kadroda olmamasıyla ilgili gelen soruya; "Arka adalesinde bir sorun olmuştu. Son idmanda durumuna baktık ama ağrısı devam ediyordu. Geçen haftası pek iyi geçmedi. Sadece saha içi değil, özel hayatında da iyi geçmeyen bir hafta oldu onun için. Ağrısı da devam edince kadroya almadık. Önümüzdeki maçta bizimle birlikte olacaktır." demişti.

  • Hafif sakatlığı sebebiyle Adana'ya gitmeyen Icardi'nin apar topar Arjantin'e gittiği iddia edildi. 

  • Arjantin basınından Teleshow'un haberine göre cumartesi sabahı ülkeye iniş yapan Icardi, Wanda Nara ile kızlarının olduğu eve gitmek istedi ancak hüsrana uğradı. 

  • Wanda Nara, Arjantinli futbolcuyu eve almak istemedi. Nara'nın korumaları da Icardi'yi zorluk çıkarmaması konusunda uyarıp evden uzaklaştırdı.

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