Karaman'daki İbrala Barajı'nda balık ölümleri
Karaman'a bağlı Yeşildere köyündeki İbrala Barajı'nda, su seviyesinin ciddi oranda düşmesi çok sayıda balığın ölümüne yol açtı
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Karaman'a bağlı Yeşildere köyündeki İbrala Barajı'nda kuraklık nedeniyle balık ölümleri görüldü.
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Suyun büyük ölçüde çekilmesiyle baraj yatağında çatlamış topraklar ortaya çıkarken, bazı bölgelerde ise yalnızca küçük su birikintileri kaldı.
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Çekilen sulara ulaşamayan binlerce balığın bu göletlerde mahsur kalarak öldüğü görüldü.
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Yaşanan durum, bölgedeki kuraklığın boyutunu ve ekosistem üzerindeki yıkıcı etkisini gözler önüne serdi.
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