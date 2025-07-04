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        Haberler Gündem Çevre İbrala Barajı'nda balık ölümleri | Son dakika haberleri

        Karaman'daki İbrala Barajı'nda balık ölümleri

        Karaman'a bağlı Yeşildere köyündeki İbrala Barajı'nda, su seviyesinin ciddi oranda düşmesi çok sayıda balığın ölümüne yol açtı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 14:34 Güncelleme: 04.07.2025 - 14:35
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          Karaman'a bağlı Yeşildere köyündeki İbrala Barajı'nda kuraklık nedeniyle balık ölümleri görüldü.

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          Suyun büyük ölçüde çekilmesiyle baraj yatağında çatlamış topraklar ortaya çıkarken, bazı bölgelerde ise yalnızca küçük su birikintileri kaldı.

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          Çekilen sulara ulaşamayan binlerce balığın bu göletlerde mahsur kalarak öldüğü görüldü.

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          Yaşanan durum, bölgedeki kuraklığın boyutunu ve ekosistem üzerindeki yıkıcı etkisini gözler önüne serdi.

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