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        Haberler Spor Futbol İbrahim Yıldız yazdı: Acayip bir durum! - Futbol Haberleri

        İbrahim Yıldız yazdı: Acayip bir durum!

        Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu üyelerine ait olduğu iddia edilen yazışmalar gündeme bomba gibi düşmüştü. Habertürk Spor Yazarı İbrahim Yıldız, konuyla ilgili bir yazı kaleme aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2025 - 22:44 Güncelleme: 17.06.2025 - 22:47
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        İbrahim Yıldız yazdı: Acayip bir durum!
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        Gazeteci Tahir Kum, köşe yazısında PFDK üyelerine ait olduğunu iddia ettiği yazışmaları yayınlamıştı.

        Fenerbahçe ise, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) üyelerine ait olduğu iddia edilen yazışmalar hakkında Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmi başvuruda bulunduğu açıkladı.

        İşte söz konusu haber:

        "Aracının 1905 kilometreye geldiğindeki ekran resmini ve o anda yaşadığı hislerini paylaştığı doğru mudur?

        "1905'i görünce bir anda "Yapı"ya dönüşüyor insan ister istemez" yazarak sonrasında gülücük atılmış mıdır?"

        "Fener ağlama" denmesi ve sosyal medyada Fenerbahçe ile ilgili küçük düşürücü bazı videoların burada paylaşılması gibi durumlar sezon içi WhatsApp yazışmalarında geçmiş midir?

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        En önemlisi de, Mourinho'ya fazla müsamahanın gösterildiği konusunda hemfikir olunup, "Seneye acısını çıkarırız" denilerek, intikam mesajları paylaşılmış mıdır?

        Emin kaynaklar, "Bunlar var ve yazılıp paylaşıldı" diyor. Ama sizin teyit etmeniz önemli."

        İBRAHİM YILDIZ YAZDI: ACAYİP BİR DURUM!

        Habertürk Spor Yazarı İbrahim Yıldız konuyla ilgili bir yazı kaleme aldı.

        İşte İbrahim Yıldız'ın yazısı:

        Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu üyelerine ait olduğu öne sürülen yazışmaların ortaya çıkması şaşırtıcı olduğu kadar düşündürücüdür.

        Eğer bu yazışmalar doğruysa, tarafsızlık ilkesi açıkça ihlal edilmiş ve intikam içerikli zihniyet su yüzüne çıkmıştır.

        Yazışmalardan anlaşıldığı kadarıyla PFDK üyeleri bir kulübün sempatizanı hatta taraftarıdır.

        Bu üyelerin aldığı kararlar ne kadar adaletli sorusu ister istemez akla gelmektedir.

        Fenerbahçe Kulübü bu konuyla ilgili olarak Futbol Federasyonu’na başvurdu.

        Gelişmeler sonucu TFF kurul üyelerinin istifasını istediği öne sürüldü.

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        Gün boyu süren bu tartışmalar sonucunda hala resmi bir açıklama yapılmaması da manidardır.

        Dileriz bu yazışmaları doğru değildir.

        Eğer, basına yansıyan bu haberin tamamen bir asparagas olduğu varsayılacak olursa sorun yok.

        Yine de konuya muhatap olan kişi ve kurulların yani TFF ile PFDK’nın bir açıklama yapması gerekirdi.

        Öyle anlaşılıyor ki, ateş olmayan yerden duman çıkmaz diyebileceğimiz bir olguyla karşı karşıyayız.

        Futbolumuzu yöneten, yön veren, adalet dağıtan kurulların geldiği duruma bakınca üzülmemek elde değil.

        Böyle bir durumda kim neye güvenecek?

        Futbol federasyonu hiç beklemeden bir açıklama yapmak zorunda.

        Tartışmaları bitirecek, güven duygusunu yeniden inşa edecek bir açıklama.

        Spor ailesinin tüm bireylerinin dışında ülke sporunu ilgilendiren herkesin beklentisi bu yönde.

        Temiz futbol söyleminin lafta kalmaması için ne yapılması gerekiyorsa acilen eyleme geçilme zorunluğu ortadadır.

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        Acayip, hatta çirkinlik içeren yazışmalar karşısında tüm spor kulüplerinin kafası ister istemez karıştı.

        Adalet duygusunun zedelenmesi ne spor ahlakına yakışır ne de eşit yarışma ilkesine.

        Bu sorun tek başına istifa ile geçiştirilemeyecek kadar derindir.

        Adli makamlarında devreye girmesi futbolumuza yerleşen virüsü ortadan kaldırabilir.

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