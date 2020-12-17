Fenerbahçe kupada tur atlayarak moral buldu diyebiliriz. 2. inci Lig takımlarından Karacabey Belediyespor'u yenen sarı-lacivertlilerin oyunu yine de kötüydü.

30'uncu dakikada 10 kişi kalan Fenerbahçe kötü oyuna gerekçe olarak eksik kalmayı savunursa gerçekten ayıp olur. Bir alt ligdeki takıma karşı sergiledikleri oyun kelimenin tam anlamıyla hayal kırıklığıydı.

Birincisi, gol atamadan turu geçtiler. Karacabey kendi kalesine gol attı. İkinci ve önemli sorun kaleye gitmekte zorlandılar.

Oyuna iyi başladıkları, hatta bir üstünlük kurdukları doğru. Hatta iki tane pozisyon da yarattılar. Kötü vuruşlardı. Kalecide kaldı.

30'uncu dakikada kaleci Altay'ın gereksiz biçimde ceza alanı dışına çıkıp topa elle müdahalesi kırmızı kart görmesine neden oldu. Altay bu hafta oynanacak Gaziantep maçında olmayacak. Sorumsuzluktan çok acemice bir davranıştı.

10 kişi kalan Fenerbahçe'nin oyunu sıradan bir takım performansını bile yakalayamadı.

İlk yarının kalan bölümünde Karacabey daha atak ve ne yaptığını bilen bir ekip görüntüsü verdi. Biraz daha korkusuz oynasalar maça ortak olabilir, hatta farklı bir sonuç alabilirlerdi.

Takım oyunu oynuyorlar. Disiplinli ve maçı bırakmayan bir yapıdalar. İyi ve genç oyunculara sahipler. Örneğin Arda bunlardan biri. Forvet oyuncusu olmasına karşın savunma özelliği de var.



Sonuçta Fenerbahçe gibi bir takıma karşı oynamanın psikolojisini yaşadılar.

Şimdi Fenerbahçe 10 kişi kaldı ancak bu kadarını yaptı demek koskocaman camiaya hakaret olur.

Şurası bir gerçek ki bu takım kötü futbol oynuyor.

Oyuncular hareketsiz. Topsuz oyunda yoklar. Top ayaklarına geldiğinde bir şey yapma düşünceleri var. Tıpkı son lig maçında olduğu gibi.

Orta alanda anahtar pas denilen deneyimler yapılamadı. Çalımla rakip geçme de olmayınca pozisyon göremediler. Hareketsiz, temposuz ve yavaş oyun rakibin savunma direncini kıramadı.

En çok dikkat çeken ise bu denli isabetsiz pas yapılmasıydı. İleriye top taşımak deveye hendek atlatmak kadar zor.

Gustavo dışında ne yaptığını bilen yok. O da çoğu kez isyan etti top atacak arkadaşını bulamayınca.

Umut bağlanan Pelkas'ı ara ki bulasın. Saman alevi gibi. Oyunda var mı yok mu belli değil. Nazım ile Novak da hazır değil.

İkinci lig takımına karşı sergilenen oyuna bakınca ürkütücü bir sonla karşı karşıya kalındığı yorumu yapılabilir.

'Kupa maçı lig için ölçü değildi' zırhına sığınmak sorunları yalnızca şimdilik örter.

Erol Bulut ve ekibi oturup düşünsünler, Fenerbahçe neden bu kadar kötü futbol oynuyor diye.