Futbol kulüplerinin harcama limitleri tepkilere neden olmuştu.

Bunun üzerine federasyon 8 kulübün temsilcisi ile bankacıları bir araya getirdi.

Kulüpler, sorunlarını tek tek anlattılar.

Bankalar ile yapılan anlaşmanın uygulanabilir olmadığını dile getirdiler.

Özellikle pandemi sonrası işler çok kötüydü. Kulüplerin faizleri dahi ödeyecek durumda olmadığını bilmeyen yok.

Devletin bütün sektörlerin ayakta durabilmesi için en düşük faiz oranı ile borçları yapılandırdığı gerçeği ortada. Kulüp borçlarında ise bu yöntem neden göz ardı ediliyor!

Türk futbolunun tepe taklak aşağıya doğru gittiği gerçeğini söylemeye gerek yok.

Futbolumuz yok olmakla karşı karşıya.

Tek umut devletin sahip çıkması.

Asıl sorun ise kulüplerin bu durumu içselleştirmeyişi.

Bir ailenin birlikte hareket etmesi ve bir bütün olması kaçınılmaz.

Ben işime bakarım diğer kulüpler ne yaparsa yapsın anlayışı yarın onları da aynı sorunla baş başa bırakabilir.

Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ya da futbolun 'Nihat abisi' "Bütün kulüpler ortak imza ile isteklerini federasyona getirsin değerlendirelim" diyor.

Yani tek bir kulüp bile imza atmaz ise geçmiş ola.

Hiç de demokratik olmayan bir tutum.

Hepiniz aynı görüşte olmazsanız taleplerinizi dikkate almayacağız dayatmasını anlamak mümkün değil.

Bugün Kulüpler Birliği toplantısı var.

Ortak imzaya açılacak talepler ise büyük olasılıkla şöyle olacak:

1- Borcu olmayan kulüpler ile borcu olanların ayrımı yapılmalı. Limitlerin yeniden hesaplanması gerekli.

2- Fenerbahçe'nin itirazı yalnız Fenerbahçe'nin değil diğer kulüplerin de lehine bir itirazdır. Haksızlığa uğrayan her takımın arkasında durup birlikte hareket edilmeli.

3- Ödeme takvimi başkanları doğrudan sorumlu tutuyor. Bu dayatmanın sürdürülebilir olmadığı ortada. İmza atan başkanların mal varlıkları riskte.

4- Başkanlar geçmiş dönem borçlarından sorumlu tutulmak isteniyor. Kendi dönemlerinden sorumlu tutulacakları bir düzenleme yapılmalı.

5- Kulüplerin bankalara olan borçlarının 2020 başındaki kur esas alınarak TL'ye çevrilmesi.

6- Seyirci yok, sponsor geliri çok az ve forma satışı çok düşük. Yayın gelirinin ne olacağı belirsiz. Bu durumda ödeme imkanın olmadığı ortada.

7- Anlaşma 3 yıl ödemesiz 10 yıl olarak yeniden yapılandırılmalı.



8- Haksız rekabet olmaması için kredi borcu olmayan kulüplere de aynı koşullarda kredi imkanı sağlanmalı.

9- Yeni sezon öncesi bankalarla yeniden yapılandırma yoluna gidilerek bu yıl anapara borcu ödeme dışında tutulmalı.