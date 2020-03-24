24 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bir virüsün dünyayı esir alacağını söyleseler gülüp geçerdik.
Ya da ancak korku filmlerin de olabilir diye umursamazdık.
Son bir ay içerisinde öyle şeyler yaşıyoruz ki hiçbir filme benzemiyor. Korkuyu iliklerimize kadar hissediyoruz. Yapabileceğimiz tek şey uyarıları dikkate almak. Evden çıkmama ve temizlik.
Dünya ekonomisini ve sosyal yaşamını derinden sarsan hatta neredeyse yok eden korona gelecek günler içinde tehdidini sürdürüyor.
Futbol sektörü de kendine düşen payı çok ağır ödüyor maalesef. Neredeyse dünyanın bir çok ülkesinde statlara kilit vuruldu. Herkes evine kapandı. Umutla virüs belasından kurtulmayı bekliyor.
Çin'den sonra salgından en çok etkilenen İtalya, İspanya, Fransa ve İngiltere oldu. Futbolun da öncüsü olan bu ülkeler büyük bir belirsizlik içerisindeler.
UEFA ve FIFA tüm organizasyonları ya erteledi ya da ileri bir tarihe bıraktı.
Türkiye'de önce seyircisiz oynanan maçlar sonra ertelendi. Kararın geç alındığı ortada. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in virüse yakalanması dikkatlerin futbola daha da yoğunlaşmasına neden oldu.
Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir maçların Nisan ayı sonunda oynanabileceğini söyledi.
Ancak görünen salgın henüz kontrol altına alınamadı. Ne zaman alınacağı da bilinmiyor açıkçası. Hatta 65 yaş üstüne getirilen sokağa çıkma yasağının yaygınlaştırılması söz konusu.
Avrupa'da başta Hollanda olmak üzere bazı ülkeler, ligleri bu sezon bitirdiklerini açıkladılar.
Biz de ise henüz net bir durum yok. Büyük ihtimalle UEFA'nın alacağı karar beklenecek. Şu aşamada maçların bırakın Nisan ayını Mayıs ayında oynanması bile şüpheli.
Bu durumda akla gelen soru Avrupa kupalarına hangi takımlar katılacak?
TFF'nin iki seçeneği var. Hangi koşulda olursa olsun maçları oynatmak. Bunun için en uygun tarih Mayıs 15 ya da Haziran başı. Ya da hiç oynatmadan ligleri dondurmak.
Avrupa'ya gidecek takımları belirlemek içinde Kulüpler Birliği ile oturup bir karar almak.
Şimdiden bir öngörüde bulunmak elbette zor. Her şey korona salgınının seyrine bağlı.
Yine de futbol endüstrisi geleceğini planlarken Türkiye'nin bunun dışında kalması mümkün değil...
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