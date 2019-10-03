Teknik direktör değişikliği Beşiktaş’a yaramadı. Süper Lig’de kötü sonuçlar alması bir yana, Avrupa Ligi’nde oynadığı iki karşılaşmayı da kaybetti…

Aslında maçın değerlendirmesinden önce Siyah-Beyazlılarda neler olduğunu bilmekte yarar var. Başkan Fikret Orman’ın istifa kararı ile kaosun arttığı bir ortam yaşıyorlar. İşler sezon başından bu yana iyi gitmiyor. Kadro çok fazla değişmese de yönetimsel sorunlar sahaya da yansıyor. Abdullah Avcı’nın teknik direktörlüğe getirilmesi doğru bir seçim değildi. İlk günden bu yana taraftar bu değişimi beğenmedi. Tribünlerden yükselen protestolar önce başkan Orman’a sonra Avcı’ya yönelik olarak sürdü…

Sinirler gergin Beşiktaş’ta anlayacağınız. Öncelikle parasal sorunlar giderilemiyor. Futbolcuların alacakları gecikmeli ödeniyor. Orman döneminde iki kez şampiyonluk yaşayan Beşiktaş’ın bu denli mali belirsizlik yaşaması en çok eleştirilen konuların başında geliyor…

Yönetim kendi içinde sıkıntılı olunca, sahadaki başarısızlık da daha fazla dikkat çekiyor. Takım iyi gitse, yönetim sorunu çok fazla dikkate alınmayacaktı. Yaşanılanlar takımı derinden etkiliyor doğal olarak…

Bu dakikadan sonra Beşiktaş taraftarının takıma olan güveni zedelendi ister istemez. Abdullah Avcı artık ne yapsa kendini taraftara anlatamaz, beğendiremez. İş bir anlamda koptu…

İşin en kötü tarafı bu güvensizlikte yatıyor açıkcası…

Wolverhampton maçının tamamına bakıldığında, Beşiktaş daha çok topla oynayan taraftı. Rakibine çok fazla şans vermedi. Gol için denemeler yaptı. Ancak, bir türlü istenilen golü bulamadılar…

ŞANSIZLIKLARLA BAŞLADILAR

Aslında maça şanssızlıklar ile başladı Siyah-Beyazlılar. Burak Yılmaz kadroda yoktu. Isınma sırasında N’Koudou’nun sakatlanması sürpriz oldu. Caner bu görevi üstlendi. Son Trabzonspor maçının kadrosuna göre değişik bir diziliş vardı sahada. Sağ kanat iyi çalıştı. Taraftarın Lens’i ıslıklamasını anlamak mümkün değil. Sahada en çok pozisyon üreten ve tehlikeli olan isimdi. Oyunun yirminci dakikasında sakatlanan Güven’in oyundan çıkması, maç öncesi başlayan şanssızlıklara eklenen bir başka halkaydı…

Golcüsü olmayan bir takım oldu Beşiktaş bir anlamda. İngiliz ekibine karşı oynanan oyun iyiydi. Rakip kendi sahasında oyunu kabul etti. Kontra toplarla şans bulmaya çalıştılar. Son dakika da attıkları gole kadar da çok fazla ciddi fırsat yakalayamadılar…

Beşiktaş'ın Wolves karşısında istediği sonucu alamamasının en temel nedeni orta alanın üretim konusunda vasat oluşuydu. Kendisinden çok şey beklenen Ljajic, yine yokları oynadı. Takımın en önemlisi dişlisi olması gerekirken sahada krizi çözecek rolü üstlenmedi. Biraz liderlik özelliğini ortaya koysa sonuç başka olabilirdi. Rakip ceza sahasına uzun toplarla girmek dışında başka bir alternatif gerçekleşmedi. En büyük sorun, bu işi üstelenen Ljajic’in kötü olmasıydı…

SORUNU ÇÖZECEK İSİM AVCI

Son maçlara göre daha iyi bir oyun ortaya koyan Siyah-Beyazlıların en büyük sorunu savunma arkasına atılan topların olmayışı ve şutu neredeyse hiç düşünmeyişleriydi. Şanssızlıklar bir yana, yapılamayanlar da ortada. Abdullah Avcı, ne kadar “antrenörlüğüm sorgulanamaz” derse desin yanlış giden işin en önemli adamı olduğunu unutmamalı…

Maçın özeti; Beşiktaş golcüsüz oynadı. Topla çok fazla buluşmasına, iyi paslar yapmasına karşın hücuma yavaş çıkıyorlar. Organizasyon sorunu var. Orta alan kurgusu yeniden gözden geçirilmeli. İdeal kadro oluşturulamıyor. Takımda yeterli oyuncu grubu olduğu gerçek. Abdullah Avcı, farkını göstermek için geçen yılın hatalarını düşünmek yerine, bu sezon ne yapmak istiyorsa bunu göstermeli. Beşiktaş, deneme yanılma ile yönetilecek bir takım değil. Bu gerçek unutulmamalı…