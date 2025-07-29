Bursa'nın Harmancık ilçesinde günlerdir süren orman yangınına müdahaleler aralıksız sürerken, yangın bölgesinde gönüllüler de alevlerle mücadele ediyor.

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Yangın bölgesinde ormanlık alanda zaman zaman çıkan alevlere müdahale eden isimlerden biri de İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız oldu. Yıldız, alevlere su dökerek müdahale etti.

Fotoğraflar: İHA, AA