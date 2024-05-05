İbrahim Tatlıses'in eski eşi Adalet Sara Hacca gitti
Babası İbrahim Tatlıses ile yıldızı barışmayan ve uzun süredir küs olan Ahmet Tatlıses, annesi Adalet Sara'yı Hacca uğurladı
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İbrahim Tatlıses'in ilk eşi, oğlu Ahmet ile kızları Gülden ve Gülşen'in annesi Adalet Sara kutsal topraklara Hacca gitti.
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Uzun süredir babası İbrahim Tatlıses ile küs olan ve davalık olan Ahmet Tatlıses, annesi, kız kardeşi ve yeğenini Hacca uğurlarken havalimanında çektirdiği fotoğrafları yayımladı.
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"NE GÜZEL BİR DUYGU"
Ahmet Tatlıses, paylaştığı fotoğraflara; "Canım annem, kız kardeşim ve yeğenimi, ailece kutsal topraklara hacca uğurluyoruz. Annem ve kardeşim bu yolculuğa ilk kez çıkmıyor ama yeğenim için ilk heyecan. Ne güzel bir duygu. Bir gün ailecek, annemin engin bilgilerinin ışığında bize de nasip olsun inşallah" notunu düştü.
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"BU KADAR BÜYÜK İNANCIN OLMASA NASIL GEÇERDİN BU FIRTINALARDAN?"
Ahmet Tatlıses, ayrıca; "Ah benim canım annem, kıymetlim bu kadar büyük bir inancın olmasa nasıl geçerdin bu fırtınalardan? İyi ki senin evladınım, iyi ki oğlum ve ailemizin birçok ferdi ve niceleri senin güzel ahlakından nasiplendi. Rabbime şükürler olsun. Dualarınız bizimle olsun. Allah, kavuştursun" ifadelerini kulandı.
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