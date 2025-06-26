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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Coredon Alanyaspor İbrahim Kaya resmen Alanyaspor'da! - Coredon Alanyaspor Haberleri

        İbrahim Kaya resmen Alanyaspor'da!

        Corendon Alanyaspor, son olarak Bandırmaspor'da forma giyen 24 yaşındaki futbolcu İbrahim Kaya ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 18:33 Güncelleme: 26.06.2025 - 18:33
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        Corendon Alanyaspor, Trendyol 1. Lig takımlarından Bandırmaspor'da forma giyen 24 yaşındaki futbolcu İbrahim Kaya'yı kadrosuna kattı. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, İbrahim Kaya ve teknik heyet katıldı.

        İmza töreninde konuşan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Bandırmaspor'un başarılı oyuncusu İbrahim Kaya'yı kadromuza kattık. Çok iyi bir sezon geçirdi. Kulübüne çok da katkı sağladı. İnşallah daha fazlasını Alanyaspor'a sağlayacaktır. Biz buna inanıyoruz. İnşallah burada performansının Süper Lig'de üzerine daha da fazla koyarak devam edeceğine inanıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

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        Alanyaspor'a transfer olduğundan dolayı mutlu olduğu söyleyen İbrahim Kaya da, "Alanyaspor gibi Süper Lig'in köklü camialarından birinde mücadele etmek benim için onurdur. Bandırmaspor'dan geldim. Burada final kaybettik. Oradaki bütün personellerimize, başkanımıza, hepsine teşekkür ediyorum. Burada yeni bir sayfa açıyorum. Süper Lig'de ilk sezonum olacak. İnşallah hayallerimi bu camiada gerçekleştireceğim. Bu forma için mücadele edeceğim" ifadelerini kullandı.

        İbrahim Kaya geçen sezon Bandırmaspor'da 35 maçta görev alırken, 2 gol kaydetti.

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