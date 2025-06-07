İbrahim Hacıosmanoğlu: Milli takımı ne kadar motive edersek o kadar ileriye gideriz

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın ABD'nin Connecticut eyaletindeki Pratt & Whitney Stadyumu'nda yaptığı antrenmanının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"KARŞI TAKIM İÇİN LEJYONERLER ORDUSU DENİRDİ, ŞİMDİ BİZİM TAKIM İÇİN DİYORLAR"

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Hedeflerinin Dünya Kupası'na gitmek olduğunu söyleyen İbrahim Hacıosmanoğlu, "Hocamızın iki hazırlık maçı için burayı seçmesinin anlamı 2026'ya hazırlık. 'Hazır olalım, atmosferi koklayalım' diyor. Ben hep inanıyorum. Hollanda maçından sonra kızdığımda 9 yaşındaki kızım 'Baba ne kızıyorsun? Önümüzde Dünya Kupası var. Türk futbolunun başkanı ol, dünya şampiyonu olalım' dedi. Onun temiz kalbine inanıyorum. Direkt katılacağımıza da inanıyorum. Yetenek ve karakter olarak tarihimizin en iyi jenerasyonu burada. Eskiden biz milli maçları seyrederken karşı takım için lejyonerler ordusu denirdi. Şimdi bizim takım için diyorlar. Yabancılar, oyuncularımızdan imza almaya çalışıyor. İnşallah hocamızla, kurmuş oldukları aile ortamıyla Dünya Kupası'na gideriz. Onun mutluluğunu hep beraber yaşarız" ifadelerini kullandı.

"MİLLİ TAKIMI NE KADAR MOTİVE EDERSEK O KADAR İLERİYE GİDERİZ" Dünya Kupası elemelerindeki grubu değerlendiren Hacıosmanoğlu, "Dengeli bir grup. Gürcistan ve Bulgaristan'ın olması, 4'lü grup olması... Bizim yapacağımız iki iş var. Önce Gürcistan sonra Bulgaristan'ı yenmek. Genç kadronun güzel işler yapacağına inanıyorum. Milli takımı ne kadar motive edersek o kadar ileriye gideriz. Cenabı Allah 2026 Dünya Kupası'nda olmayı nasip etsin" sözlerini sarf etti.